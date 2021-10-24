إكسبو 2020 يوحد الجهود للقضاء على شلل الأطفال

المصدر: دبي -البيان

بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على شلل الأطفال" الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، ينظم إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع نادي روتاري دبي، اليوم الأحد، مسيرة تهدف لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة لمرض شلل الأطفال، ولزيادة التوعية بأهمية تضافر الجهود والعمل المشترك عالميا، للوصول لتحقيق الهدف من هذا اليوم وهو الوصول لعالم خال تماما من مرض شلل الأطفال.



وتنطلق المسيرة مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء من أمام مبنى "دبي العطاء"، المقابل لجناح المملكة المتحدة في منطقة الفرص، وذلك انطلاقاً من شارع الغروب، ومروراً بجناح عالم الفرص في منطقة الفرص، ومنها إلى شارع الشروق، ومن ثم العودة مجدداً إلى مبنى "دبي العطاء"K ، حيث سيجتمع المشاركون لالتقاط الصورة الجماعية، ومن ثم سيستمتعون بحضور أداء موسيقي على الجيتار في المنطقة المخصصة لنادي روتاري دبي، في الطابق الأول من المبنى نفسه.



ويعتبر شلل الأطفال هو مرض فيروسي معد يصيب الأطفال تحت سن الخامسة، وينتقل عن طريق المياه الملوثة، يهاجم هذا الفيروس الجهاز العصبي للطفل ومن الممكن أن يؤدي للشلل، وعلى الرغم من عدم وجود علاج له، إلا أن التطعيم فعال في حمايتهم من الإصابة بهذا المرض القاتل الذي بات يستوطن دولتين فقط حول العالم، بعد أن تم القضاء عليه في معظم الدول، من بعد الحملات العالمية التي ساهمت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال، واستهدفت تطعيم ملايين الأطفال من حول العالم.

