«الفردوس النسائية».. أنامل ناعمة على وتر الموسيقى

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدا «الأمل» أشبه برفيق جميل، يصاحب كل أولئك الذين اجتمعوا في حديقة مسرح اليوبيل، جميعهم رفعوا عيونهم نحو السماء، وقد تعلقت بـ«الأمل» مسباراً وتعبيراً، فعلى جناحي الأمل ذهبوا جميعاً في رحلة على متن الإيقاع الموسيقي، رافقوا فيها «مسبار الأمل» الذي يمثل مشروع الإمارات لاستكشاف الفضاء، فكانت «الأمل» أولى مقطوعات أوركسترا الفردوس النسائية، التي رأت النور، أمس، على خشبة مسرح اليوبيل، حيث وقفت على رأسها الموسيقية ياسمينا صباح.

إبداع

50 موسيقية من 23 جنسية، أعمارهن تتراوح بين 16 و50 عاماً، لكل واحدة منهن «هواها الموسيقي»، جميعهن التقين على أوتار العود والقانون، ومعهن الكمان، وقيثارة شدت أوتارها بين ذراعين. بين قمر وشمس وقفن سوياً كياسمينة يانعة، ليقدمن مقطوعات موسيقية تشعر لوهلة بأنها قد خرجت من بين ثنايا أفلام الخيال العلمي، مقطوعات أشرف عليها الموسيقار الهندي آية أر حمان، ذاك الذي أبدع العديد من المقطوعات والموسيقى التصويرية لعديد الأعمال الهندية والأمريكية، ومن بينها «المليونير المتشرد» و«ميمي» الذي رأى النور أخيراً.

ألق

50 زهرة جمعتهن أوركسترا الفردوس النسائية، بعضهن راقصن الناي وأخريات روضن الكمان، ليعدن مع بعضهن بعضاً تقديم مجموعة من كلاسيكيات الموسيقى، في ليلة أوركسترا الفردوس الأولى، لم يغب موزارت، فقد حضر بنوتته وسلمه الموسيقي وحركاته أيضاً، حيث أطل على الجمهور عبر مقطوعته (La marche turque) المعروفة، وقد ازدادت ألقاً على أيدي فتيات أوركسترا الفردوس النسائية، اللواتي كن أشبه بنجمات أضاءت ليل معرض «إكسبو 2020 دبي».

مقطوعات كلاسيكية جمعت بين الشرق والغرب، قدمتها أوركسترا الفردوس، راقصت فيها القلوب وأخذت الروح في رحلة عميقة، سافرت بها خارج حدود الكون، بينما شكلت فتيات الفردوس لوحة فريدة من نوعها، قوامها الإنسانية، فيما يتدرجن على درجات السلم الموسيقي صعوداً نحو العلا، ليقدمن مزيجاً من الأساليب والأنواع الموسيقية المختلفة، ليتألقن تحت سقف المعرض الدولي.

هدية أوركسترا

بكل اقتدار قادت ياسمينا صباح، أوركسترا النسائية، فاستطاعت أن تتألق في فضاء المسرح، لتجسد في حركتها مقولة «إن لكل حركة في الموسيقى معنى»، عبر تلك الحركة، تدرجت ياسمينا ورفيقاتها على السلم الموسيقي، صعدن بكل أناقتهن نحو الذروة، ليعبرن عن «الأمل» الذي مثل هدية أوركسترا إلى دبي والإمارات. أوركسترا الفردوس بطابعها الفريدة تمثل أملاً وصوتاً موسيقياً جديداً، تعكس طبيعة التغير الذي يشهده العالم والمشهد الموسيقي العالمي، الأمر الذي منح هذه الأوركسترا صفة الاستثنائية، بكونها «عالمية المستوى» وتكاد تمثل صوتاً موسيقياً جديداً على الساحة الفنية العالمية.