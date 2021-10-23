حصة بوحميد تشارك في فعالية "تحقيق أمنية" أول طفلين في اكسبو

المصدر: البيان

شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع في فعالية "تحقيق أمنية" لطفلين إماراتيين شقيقين، وذلك ضمن سلسلة فعاليات "تحقيق أمنيات" تنظمها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية ويستضيفها جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في "اكسبو 2020 دبي"، وصولاً لتحقيق أمنيات 12 طفلاً من مختلف الجنسيات في دولة الإمارات، بواقع طفلين كل شهر وعلى مدار 6 أشهر من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار الفعاليات المشتركة التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع وجناح مجلس التعاون في اكسبو، بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجهتين خلال الفترة الماضية.

وتحظى مؤسسة "تحقيق أمنية" بدعم لا محدود من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري للمؤسسة، في إطار تمكينها من بلوغ أهدافها وتأدية رسالتها الإنسانية النبيلة بتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة قد تُهدّد حياتهم.

تم تنظيم الفعالية بحضور حمدان كرم الكعبي عضو مجلس الأمناء لمؤسسة تحقيق أمنية، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبمشاركة أولياء أمور الطفلين اللذين تمّ تحقيق أمنياتهما بمنحهما أجهزة الكترونية ذكية.

وبهذه المناسبة أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أهمية التعاون والتكامل التنموي بين الوزارة ومؤسسة "تحقيق أمنية" لمنح الأطفال المرضى أملاً محفزاً لمواصلة رحلة العلاج، والتخفيف من معاناتهم، وزيادة أوجه سعادتهم وتفاؤلهم تجاه الواقع والمستقبل، مشيرة معاليها إلى أن تحقيق أحلام وأمنيات هؤلاء الأطفال في "اكسبو 2020 دبي" يعكس رؤية التواصل والتكامل والمستقبل التي يسعى لتجسيدها المعرض الدولي.

وأشارت معاليها إلى الدور الإنساني الهادف والتأثير المجتمعي الإيجابي لمبادرة "تحقيق أمنية" لقدرتها على تحقيق السعادة وصنع الابتسامة لدى الأطفال المرضى، في إطار جهود ومبادرات كافة فئات ومؤسسات المجتمع التزاماً بالمسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين.

من جانبه قال المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة / خالد آل الشيخ: نهدف من خلال هذه الفعالية إلي إبراز اهتمام دول المجلس بفئة الأطفال المرضى الذين نتمنى لهم كل الشفاء العاجل بإذن الله، وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لمعرض اكسبو2020 دبي. وأشار سعادته إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات بالشراكة والتكامل بين جناح مجلس التعاون ووزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة "تحقيق أمنية"، يعكس مدى التعاون المثمر والجاد بين منظومة مجلس التعاون والوزارات والمؤسسات بدول المجلس، موجّهاً الشكر الجزيل للوزارة على دعمها الدائم والمستمر لجناح مجلس التعاون.

من جهته أعرب هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" عن شكره وتقديره لمعالي وزيرة تنمية المجتمع على دعمها المتواصل لاستراتيجية المؤسسة الإنسانية، وحرصها التام على توفير أفضل سبل الدعم والتمكين للمؤسسات الخيرية، مؤكداً على أن إقامة هذه المُبادرة الإنسانية النبيلة ضمن فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" تُبرز أمام العالم بأسره ثمار مسيرة العطاء الإنسانية في الإمارات، وتُترجم مساعيها الرامية إلى تحقيق ونشر السعادة بين أفراد المجتمع.

كما توجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استضافتهم لهذه المُبادرة الخيرية الإنسانية، مُثمّناً جهود المجلس في إظهار الإرث الغني لدول مجلس التعاون، وجهوده المبذولة لتحقيق الرفاهية لمواطنيه، وتُسهم في نشر السعادة وفي مختلف جوانب الحياة المُجتمعية لمواطني هذه الدول والمقيمين على أراضيها.

وتُعد "مؤسسة تحقيق أمنية"، إحدى مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لجهود الوزارة في رؤيتها المعززة لمسيرة التنمية المستدامة، من خلال سعيها لتحقيق سعادة الأطفال والمرضى، وتلبية أحلامهم وأمنياتهم، بما يُعلي الروح الإيجابية والمسؤولية المجتمعية، ويدعم جهود تحسين جودة حياة الأفراد على نطاق المجتمع.