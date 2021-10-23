الإمارات والمجر تبحثان في إكسبو2020 تعزيز التعاون الفضائي

المصدر: دبي-البيان

بحث سعادة سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء مع وفد رفيع المستوى من جمهورية المجر برئاسة سعادة الدكتورة أورسبيا فيرنيز مفوضية وزارية لأبحاث الفضاء في وزراة الخارجية والتجارة الهنجارية، سبل تعزيز التعاون الفضائي بين البلدين الصديقتين وتوثيق العلاقات في مجالات أبحاث الفضاء، ومراقبة الأرض، واستخدامات التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بالجناح المجري في إكسبو 2020 دبي، على هامش أسبوع الفضاء الذي يحتضنه المعرض العالمي، بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء.

وتناولت المحادثات أيضاً مواضيع عدة، من ضمنها خطط المجر لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول العام 2024، وخطتها لإطلاق قمر اصطناعي علمي، بالإضافة إلى تطوير نظام قياس على متن هذا القمر بهدف تثبيته على المحطة الفضائية الدولية.. كما تطرق الجانبان إلى المشروع الذي أعلنت عنه دولة الإمارات مؤخرا لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات.

وقال سعادة سالم القبيسي: "إن توطيد العلاقات الدولية في مجال الفضاء يعد أحد أهم أولويات وكالة الإمارات للفضاء ضمن جهود نقل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الفضائية العالمية، نظراً لأهمية ذلك في استمرار مسيرة نمو وازدهار قطاع الفضاء الوطني، مشيرا إلى أن هناك العديد من فرص التعاون الفضائي بين دولة الإمارات والمجر، وخصوصا في مجالات الأقمار الاصطناعية والبحوث الفضائية بما يعود بالخير على القطاع الفضائي في البلدين".