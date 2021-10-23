المفوضية الأوروبية من إكسبو 2020: الثقافة جسر التواصل بين البشر

المصدر: دبي –البيان

أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس، أهمية دور الثقافة في إنشاء جسور تواصل بين البشر. وقال: إن "أوروبا تؤمن بتحقيق التواصل بين الناس طريقاً لحل مشاكل البشرية".



جاء ذلك خلال محاضرة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس، في إكسبو 2020 دبي، حول "التناغم العالمي ودور الموسيقى والفنون والتضامن"، والتي شهدت اهتماماً واسعاً من الحضور.



وأضاف سكيناس، وهو المسؤول عن الترويج لأسلوب الحياة الأوروبي: "للثقافة دور محوري في إنشاء هذه الصلات وتعزيزها، فالثقافة هي اللاصق الذي يبقينا معاً، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تحفها الأزمات ويلفها عدم اليقين".



وتابع "لقد أظهرت الجائحة الصحية أن التداخل بيننا كبير وأن اعتمادنا على بعضنا البعض أيضا كبير، وأننا نرى الشراكات الدولية كجسر للمستقبل في حقبة ما بعد الجائحة".



ودعا سكيناس لمكافحة ظواهر عرفها العالم أكثر من أي وقت مضى خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية، وخص منها النزعات القومية والعنصرية وكراهية الأجانب، معتبراً الثقافة "سلاحا مثاليا لمساعدتنا في هذه المعركة".



وشدد سكيناس: "اجتمعنا هنا، ونحن من ثقافات ودول وتقاليد مختلفة، لنحتفي بالموسيقى وبالفنون بعد الجائحة دلالة أمل قوية على مستقبل أفضل".



وأشار المسؤول الأوروبي إلى برنامج (أفق أوروبا) الذي يضم تحته العديد من المبادرات التي تتيح لرواد الثقافة الصغار الفرص للتواصل.



وقال: "نؤمن بأن اجتماعنا سيساعد على تعزيز الفهم الثقافي المشترك، وهو أمر ضروري في عالم فيه الكثير من الغموض".