الإمارات تبحث توسيع التعاون الفضائي مع إستونيا في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

أجرت وكالة الإمارات للفضاء محادثات رفيعة المستوى مع وفد رسمي من جمهورية إستونيا، ضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، بهدف تحفيز التعاون الفضاء بين البلدين وتبادل المعارف والخبرات المتعلقة بعلومه وتقنياته.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة سالم بطي سالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، مع كريستي تالفينج نائب الأمين العام لشؤون بيئة الأعمال والمستهلك في وزارة الاقتصاد والتواصل الإستونية، بالجناح الإماراتي في إكسبو 2020 دبي.

وتناول الاجتماع الذي عُقد على هامش أسبوع الفضاء، في إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، إمكانات زيادة التعاون في كل المجالات المتعلقة بالفضاء، بما يشمل الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الثنائي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتسهيل عقد شراكات جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف زيادة النمو الاقتصادي.

وقال سعادة سالم بطي سالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "ترتبط كل من دولة الإمارات وإستونيا بعلاقات ثنائية بناءة، تتخذ بعداً جديداً مع تعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين في كل المجالات المتعلقة بالفضاء".

وأشار إلى أن "هناك فرصاً متعددة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة مثل أبحاث الفضاء، وتصنيع الأقمار الاصطناعية، وتوسيع ريادة الأعمال ومشاريع القطاع الخاص المتعلقة بالفضاء. وقد شكل اجتماعنا منصة فعالة للبناء على علاقاتنا المشتركة، بينما نؤسس لاقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، على مدى الأعوام الخمسين المقبلة".

الجدير بالذكر أن كل من دولة الإمارات وإستونيا حققتا نجاحاً هائلاً في مجال الفضاء في السنوات الأخيرة، فقد سجلت إستونيا أحد الأعضاء الدائمين في وكالة الفضاء الأوروبية منذ العام 2015، قفزة هائلة في القطاع الفضائي هذا العام. وأعلنت في 11 يناير 2021، أنها ستزود شركة مكسار تكنولوجيز Maxar Technologies كاميرات ستيريو لبرنامج أرتيمس القمري التابع لناسا، على أن تشكل هذه الكاميرات جزءاً أساسياً من مهمة جديدة كبرى لإعادة إرسال البشر إلى القمر في عام 2024، وإنشاء مستوطنة على سطح القمر حسب الخطط المستقبلية بعيدة المدى.

وفي الوقت نفسه يشهد قطاع الفضاء الوطني في دولة الإمارات تطورات متلاحقة جعلته القطاع الأنشط والأكبر في المنطقة.