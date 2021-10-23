أوركسترا فضائية لتكرم المستكشفين الأوائل في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

تستعد أوركسترا الفردوس، وهي الأوركسترا الرائدة التي تجمع بين أعضائها 50 موهبة من العازفات الموسيقيات الماهرات، اللواتي يأتين من مختلف أنحاء العالم العربي، لاختتام أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي، بعرض موسيقي مبهر اليوم السبت، تقدم خلاله مجموعة منوعة من المقطوعات الموسيقية الخلابة المستوحاة من عالم الفضاء، كتكريم لمستكشفي الفضاء الأوائل، تتضمن معزوفة خاصة وبألحان جديدة كليا لم تسمع من قبل للموسيقار الحائز على جائزتي الأوسكار والجرامي إيه آر رحمان.



وتستضيف حديقة "اليوبيل" في إكسبو 2020 دبي، بدءاً من السابعة مساء اليوم السبت 23 أكتوبر، عازفات أوركسترا الفردوساللواتي سيقدمن معزوفاتهن الساحرة والفريدة من نوعها، واحتفاء بثقافة المنطقة وتنوعها، تضم الفرقة، بقيادة المايسترو ياسمينا صبّاح، عازفات من 23 جنسية مختلفة، تتراوح أعمارهن بين 16 و51 عاما، لتبيّن أن عالم الموسيقى متاح للجميع ومن أجل الجميع.