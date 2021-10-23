الأمم المتحدة تحتفل بـ "يوم الشرف" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي البيان

تحتفل الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بـ "يوم الشرف" للأمم المتحدة في إكسبو 2020 في دبي، الحدث العالمي الأكبر لهذا العام.

وستنضم السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام، للاحتفالية شخصياً، حيث ُستلقي كلمة افتتاحية، بحضور كبار الشخصيات من حكومة الإمارات العربية المتحدة وقيادة إكسبو، والمفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو ماهر ناصر، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة دينا عساف، وقيادة فريق الأمم المتحدة القطري، والسلك الدبلوماسي وممثلو الأجنحة الوطنية في الاحتفال بالذكرى الـ 76 لتأسيس الأمم المتحدة.



وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام: "إننا نحتفل بـ 76 عاما من صناعة الأمل، والتضامن والعمل معا من أجل تجاوز التحديات المشتركة؛ التحديات التي نمت وتضاعفت في ظل تأثير جائحة كوفيد-19، وازدياد أوجه عدم المساواة وحالة الطوارئ المُناخية. وعلى قدر ما تتصاعد التحديات، ينبغي أن يرتقي مستوى تصميمنا على العمل يدا بيد من أجل خلق مستقبل أفضل. مستقبل يستعرض آفاقه إكسبو 2020: الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الناس والكوكب".



وتُقام الاحتفال في ساحة الأمم في قبة الوصل بدءاً من الساعة 10:15 صباحاً بحسب التوقيت المعتمد بتوقيت الإمارات، بحضور رفيع المستوى لمسؤولين حكوميين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتخلل الاحتفال عرض موسيقي لأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب. (EYSO).



وقالت الدكتورة دينا عساف، المُنسقة المٌقيمة للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة ونائبة المفوض العام للأمم المتحدة لإكسبو 2020 في دبي: "لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة داعمة لجهود الأمم المتحدة، عالمياً وإقليميا ًومحلياً، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نحظى بفرصة الاحتفال بهذا اليوم الخاص مع العالم من إكسبو 2020 في دبي، الأمر الذي يُعمق علاقتنا القوية مع حكومة الإمارات بينما نستمر في العمل معا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل للجميع."



وكجزء من احتفالات يوم الأمم المتحدة عبر أنحاء موقع إكسبو 2020، تشجع الأمم المتحدة الزوار على زيارة ملتقى الأمم المتحدة، الموجود داخل جناح الفرص، إذ سيجدون أنفسهم أمام تجسيد فريد لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة من خلال أعمال فنية لفنانين محليين ودوليين. وفضلا عن هذا، سيقدم معرض للصور بعنوان "العالم الذي نريده" #TheWorldWeWant صورا جُمعت من بين ما يزيد على 50 ألف صورة من أكثر من 130 بلدا، وهي صور تنطق بالأمل والأحلام عن المستقبل.



وتُقدم أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب للجمهور عزفا خاصا "لأنشودة للأمم المتحدة"، التي لحنها قبل 50 عاما، عازف التشيلو والمايسترو والملحن الأسطوري بابلو كاسالز، في مناسبة الاحتفال بعمل الأمم المتحدة في يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1971.

وأضافت الدكتورة دينا عساف: "اخترنا أن نجعل عمل الأمم المتحدة في بؤرة الضوء من خلال أشكال مختلفة من الفنون الإبداعية كاللوحات والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي، نظرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك الأشكال الفنية في توحيد الإنسانية وإلهامنا للمبادرة والفعل. والفن هو لغة عالمية ورسالة أمل وسلام."



ويُعد التواجد الحضوري للأمم المتحدة في إكسبو 2020 في دبي، من الأهمية بالنسبة إلى التفاعل مع ملايين الأشخاص بشأن العمل العالمي للأمم المتحدة، وفقا للسيد ماهر ناصر، المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020. وقال السيد ماهر: "إن يوم الأمم المتحدة هو تذكير بأن لدينا من المسؤولية والهدف لخدمة البشرية. فمن خلال تعددية الأطراف، نستطيع أن نُبرز ما حققته الأمم المتحدة على مدى أكثر من 76 عاما مضت وما لا يزال ينبغي عمله للتغلب على أكثر التحديات العالمية إلحاحا وبناء عالم أفضل يُمكن فيه لجميع الأشخاص العيش في سلام وكرامة ومساواة على كوكب صحي."



ويُمكن للجمهور من شتى أنحاء العالم الانضمام افتراضياً لاحتفالية يوم الشرف، التي ستُذاع مباشرة عبر قنوات الأمم المتحدة على "يوتيوب" وUN Web TV. يُحتفل بيوم الأمم المتحدة سنويا، في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر؛ إحياء لذكرى بدء تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945. وبالتصديق على تلك الوثيقة التأسيسية، ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود. وتتيح الأمم المتحدة الفرصة لتعزيز خطتنا المشتركة وتأكيد الأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والتي أنارت لنا الطريق على مدى الـ 76 عاما الماضية.

