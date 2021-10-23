اليوم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان



أعلن إكسبو 2020 دبي عن فعاليات وأنشطة وبرامج اليوم السبت 23 أكتوبر، وأبرزها:



-منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي (يمكن الاطلاع على الأجندة هنا https://eugcc.eu/)

الساعة 09:00 – 17:00 القاعة 2A

-ألحان عالمية (جلسة نقاش حول الموسيقى والفنون والتضامن مع مقدمة من نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريت شيناس

الساعة 11:00-13:00 مدرج تيرا



-جلسة "الانتقال من الاستجابة لأزمة المناخ إلى إدارة المخاطر: تكنولوجيا جديدة للعمل الإنساني الاستباقي"

الساعة 11:00-14:00 الجناح السويدي



-أوبرا كورنر (ثلاثة فنانين شبان من الأوبرا الوطنية الهولندية في أمستردام يقدمون عرضا قصيرا)

الساعة 13:30-14:00 مسرح الشمس



-حفل رسمي للمفوضية الأوروبية، بحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريت شيناس

الساعة 16:15-17:25 ساحة الوصل



-الرجال في الحركة النسائية والمسؤولية المشتركة (ورشة عمل تفاعلية مع الرجال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة)

الساعة 17:00 الجناح الإسباني



-الملخص الإعلامي من الاتحاد الأوروبي

الساعة 17:35 جناح القيادة



حفل "يوم الشرف" الأوروبي

الساعة 18:00-20:00 مسرح دبي ميلينيوم



فعاليات متفرقة أثناء اليوم:



-مجموعة خاصة من معروضات فابرجي

الساعة 19:00، جناح روسيا

الحضور بالحجز المسبق: +971 50 839 0103



أوركسترا الفردوس

-الأوركسترا النسائية الرائدة بقيادة الموسيقار العالمي الحائز جائزتي أوسكار وغرامي ايه.آر رحمان

الساعة 19:00، حديقة اليوبيل



حفل الفنان العالمي سامي يوسف

الساعة 20:30، مسرح الوصل



ختام فعاليات أسبوع الفضاء

-حماية المجهول العظيم، الساعة 10:00-13:00 قاعة نيكسوس

-الفضاء – لا تضيع أبداً: تعلم كيفية قراءة النجوم، الساعة 17:00-20:00 الجناح الأسترالي

-حلم أوديسي بالفضاء، الساعة 10:00 الجناح الفرنسي (التسجيل على lnkd.in/eArjHiM8)





