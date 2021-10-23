اليوم في إكسبو 2020 دبي
أعلن إكسبو 2020 دبي عن فعاليات وأنشطة وبرامج اليوم السبت 23 أكتوبر، وأبرزها:
-منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي (يمكن الاطلاع على الأجندة هنا https://eugcc.eu/)
الساعة 09:00 – 17:00 القاعة 2A
-ألحان عالمية (جلسة نقاش حول الموسيقى والفنون والتضامن مع مقدمة من نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريت شيناس
الساعة 11:00-13:00 مدرج تيرا
-جلسة "الانتقال من الاستجابة لأزمة المناخ إلى إدارة المخاطر: تكنولوجيا جديدة للعمل الإنساني الاستباقي"
الساعة 11:00-14:00 الجناح السويدي
-أوبرا كورنر (ثلاثة فنانين شبان من الأوبرا الوطنية الهولندية في أمستردام يقدمون عرضا قصيرا)
الساعة 13:30-14:00 مسرح الشمس
-حفل رسمي للمفوضية الأوروبية، بحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريت شيناس
الساعة 16:15-17:25 ساحة الوصل
-الرجال في الحركة النسائية والمسؤولية المشتركة (ورشة عمل تفاعلية مع الرجال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة)
الساعة 17:00 الجناح الإسباني
-الملخص الإعلامي من الاتحاد الأوروبي
الساعة 17:35 جناح القيادة
حفل "يوم الشرف" الأوروبي
الساعة 18:00-20:00 مسرح دبي ميلينيوم
فعاليات متفرقة أثناء اليوم:
-مجموعة خاصة من معروضات فابرجي
الساعة 19:00، جناح روسيا
الحضور بالحجز المسبق: +971 50 839 0103
أوركسترا الفردوس
-الأوركسترا النسائية الرائدة بقيادة الموسيقار العالمي الحائز جائزتي أوسكار وغرامي ايه.آر رحمان
الساعة 19:00، حديقة اليوبيل
حفل الفنان العالمي سامي يوسف
الساعة 20:30، مسرح الوصل
ختام فعاليات أسبوع الفضاء
-حماية المجهول العظيم، الساعة 10:00-13:00 قاعة نيكسوس
-الفضاء – لا تضيع أبداً: تعلم كيفية قراءة النجوم، الساعة 17:00-20:00 الجناح الأسترالي
-حلم أوديسي بالفضاء، الساعة 10:00 الجناح الفرنسي (التسجيل على lnkd.in/eArjHiM8)