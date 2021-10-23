المريخ منجم ذهب مليء بالفرص

المصدر: دبي-البيان

تحت عنوان: «أمل وعزيمة.. دروس من الكوكب الأحمر لأجل حياة أفضل على كوكب الأرض» أجمع علماء في مجال الفضاء على أن استكشافات كوكب المريخ تصب في صالح فهم أفضل لكوكب الأرض وتحدياته البيئية، حيث بيَّن المتحدثون، في جناح الاستدامة بإكسبو 2020 دبي، أمس، أن الذهاب إلى المريخ ليس أمراً ترفيهياً، ولكنه ضرورة حتمية ومهمة مشتركة.

وقال عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، ومدير البرامج في مركز محمد بن راشد للفضاء: «كوكب المريخ متنوع تماماً، وله تحديات متنوعة، وكل دولة لديها تحدٍ مختلف لذا يجب العمل سوياً، ولذلك قررت الإمارات الدخول في اقتصاد الفضاء، وأرادت الاندماج في الجهود الدولية بشكل مختلف، أكثر كفاءة، وأقل تكاليف ووقتاً.

وذلك بفضل التعاون». وتابع: «لم ننظر للأمر على أنه سباق إلى الفضاء، وإنما هو عمل جماعي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بجهود 450 شخصاً اجتمعوا لتحقيق هذه الرؤية، من بينهم 200 شخص من خلفيات مختلفة، واستطعنا إنجاز المهمة في 6 سنوات بتكلفة 200 مليون دولار، وهذه ليست تكلفة كبيرة».

وقال الدكتور ديمترا أتري، العالم والباحث في مركز علوم الفضاء بجامعة نيويورك أبوظبي: «المريخ مثل منجم الذهب ملئ بالفرص، ونحن بحاجة لدراسة التاريخ من أجل حاضر أفضل، لأن الحاضر هو امتداد لما حدث، لذلك عندما يتساءل البعض لماذا نذهب إلى المريخ، نجيب بأننا نذهب لما قبل 4 مليارات سنة، وكان لنظامنا الشمسي كوكبان، أسمهما الكوكبان الشقيقان، الأرض والمريخ، وكلاهما كان يحتوي على مياه وفيرة على السطح، ونحن نعلم كيف نشأت الحياة على الأرض، وكيف تطورت، لكننا لا نعرف ماذا حدث على المريخ، هو اللغز الأكبر.

فالمريخ منجم ذهب من حيث البيانات والمعلومات». وقال الدكتور خوسيه رودريجيز، عالم في قسم الأجهزة المتقدمة بالمعهد الوطني لتكنولوجيا الطيران في إسبانيا، إن «المريخ سيكون وجهتنا المستقبلية للعيش هناك، فنحن لا نذهب للمريخ، وننفق تلك الأموال من أجل الترفيه، ولكن نحن في حاجة إلى ذلك، لأن المريخ يقدم لنا فرصة لإنقاذ الأرض عن طريق فهم مشكلات كوكبنا وحل التحديات التي تواجهه».

ويتواصل أسبوع الفضاء، وهو الثاني بين الأسابيع العشرة في إكسبو 2020 دبي، حتى يوم 23 أكتوبر الجاري، ويقام بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، ليقدم مجموعة غنية في المحتوى والمناقشات للبحث عن الفوائد والحلول والتحديات للاستكشافات خارج مدار كوكبنا.