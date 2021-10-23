مسابقة توعوية في «اليوم العالمي للطاقة»

المصدر: دبي - البيان

ضمن حملتها الخاصة باليوم العالمي للطاقة 2021، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات في جناحها المشارك في إكسبو 2020 دبي، لتسليط الضوء على أهداف هذه المبادرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع أربع وخمسين دولة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي من خلال إعلان دبي في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2012.

وأطلقت الهيئة خلال الفترة من 20 ولغاية 23 أكتوبر (اليوم) مسابقة اليوم العالمي للطاقة التوعوية، في جناحها المشارك بإكسبو 2020 دبي، في منطقة الاستدامة، لتعريف الزوار على أبرز مشروعات الهيئة ومبادراتها الرائدة والمبتكرة التي تدعم ركائز اليوم العالمي للطاقة.

وللمشاركة، يتعين على الزوار التسجيل عبر منصة إلكترونية من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة QR المتوفرة في مختلف أرجاء جناح الهيئة. وسيحظى الفائزون في المسابقة بفرصة ربح جوائز قيّمة. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

«تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول المنطقة التي أولت حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي اهتماماً كبيراً من خلال اعتماد سياسات خضراء وإطلاق مبادرات رائدة في هذا القطاع الحيوي، ومنها مبادرة»اليوم العالمي للطاقة«، الذي يعد مناسبة لرفع مستوى الوعي حول أهمية حماية مواردنا الطبيعية، وتعزيز التعاون البنّاء بين المؤسسات وأفراد المجتمع للحد من الممارسات التي تضر بالبيئة والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استدامتها، لتقليل الانبعاثات الكربونية، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».

وأضاف معالي الطاير: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، في تعزيز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نسير قدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يسهم في تحويل دبي إلى منصة رائدة عالمياً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه».