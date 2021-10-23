عبدالله بن زايد: إكسبو يخلق فرصاً لتعزيز الشراكات الدولية

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن رحلة تواصل العقول المبدعة انطلقت من «إكسبو 2020 دبي» من أجل صناعة مستقبل واعد ومزدهر للأجيال القادمة، مشيراً سموه إلى أن الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يخلق فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية آفاق التعاون المثمر بين دول العالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر «إكسبو 2020 دبي»، وشملت عدداً من أجنحة الدول المشاركة في الحدث الدولي، حيث استهل سموه جولته بزيارة جناح بريطانيا الذي يقع في منطقة «الفرص» واستوحى تصميمه من مشروع «رسالة الاختراق» للبروفيسور العالمي الراحل ستيفن هوكينج.

ابتكارات

وتعرّف سموه على محتوى الجناح الذي يحمل شعار «الابتكار من أجل مستقبل مشترك» ويجسد حرص المملكة المتحدة على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى من أجل إيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة.

وزار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان جناح أوكرانيا الذي يقع في منطقة الفرص ويحمل شعار «أوكرانيا الذكية.. وصل النقاط». واطلع سموه على تصميم مبنى الجناح الذي يضم 3 مناطق رئيسية تشمل الحياة الذكية والتفكير الذكي والإحساس الذكي بهدف إبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع. كما اطلع سموه على الاختراعات التي يضمها الجناح مثل الدراجة الكهربائية التي يمكنها السفر لمسافة 380 كم دون الحاجة لإعادة شحن البطارية والستائر الشمسية التي تولد الطاقة.

وزار سموه جناح جمهورية فرنسا الذي يقع في منطقة «التنقل» ويحمل شعار «الضوء مصدر الإلهام» في إشارة إلى دور فرنسا في قيادة حركة التنوير وصنع مستقبل البشرية. وتعرف سموه على محتويات الجناح الذي يسلط الضوء على الابتكارات والإبداعات الفرنسية الفريدة في جميع المجالات من العلوم والبحوث والتكنولوجيا والفنون والحرف اليدوية والتعليم.

كما اطلع سموه على تجربة «نوتردام دو باري» وهي معرض تفاعلي عن تاريخ الكاتدرائية الممتد 850 عاماً، حيث تم الاعتماد في عرض هذه التجربة على تصميم المشاهد «السينوغرافيا» المادي والواقع المعزز. ويتيح هذا المعرض لزواره رحلة للتعرف إلى مرحلة بناء الكاتدرائية في العصور الوسطى.

جولة

وشملت جولة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في «إكسبو 2020 دبي» زيارة جناح تايلاند الذي يقع في منطقة «التنقل». وتعرف سموه على محتوى الجناح الذي يعد الأكبر في تاريخ مشاركة تايلاند بمعارض إكسبو العالمية منذ نحو 150 عاماً، وتهدف من خلاله إلى إبراز المفهوم الكامن وراء «تايلاند الرقمية» أو «ديجيتال تايلاند»، بالإضافة إلى رؤيتها الاقتصادية المدفوعة تقنياً.

وتعرف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال زيارته جناح بلجيكا في «إكسبو 2020 دبي» على محتوى الجناح الذي أقيم على مساحة 500 متر مربع ويقدم لمحة عن مستقبل تقنيات التنقل في بلجيكا.

مذكرة تفاهم

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم - في مقر إكسبو 2020 دبي - معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وآشني سينغ وزير المالية في جمهورية غويانا التعاونية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان برئيس جمهورية غويانا والوفد المرافق، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وغويانا وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية غويانا التقدم والازدهار.

من جهته حمل رئيس غويانا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والرخاء.