سيارات إكسبو سباق إلى المستقبل

المصدر: دبي - أحمد صديق

يشكل الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» حلبة تنافس لكبرى شركات السيارات العالمية، حيث تحرص جميعها على كشف جديدها .

فيما يخص مستقبل قطاع السيارات سواء الكهربائية، أو تلك التي تعمل بالهيدروجين، أو ذاتية القيادة، وتحافظ على ما يحتاجه عشاق السيارات من حيث توفير تجربة قيادة أكثر سرعة وأماناً، واتفقت جميعها على هدف واحد وهو جعل مفهوم التنقل عالمياً أكثر استدامة، انسجاماً مع مواضيع «إكسبو» الثلاثة: الاستدامة والتنقل والفرص.

تجولت «البيان» بين أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي للتعرف على الجديد لدى شركات السيارات، خاصة وأن «إكسبو» يعد منصة تزدهر فيها الابتكارات ومواقع اختبار لتقنيّات الجيل القادم. وتؤمن الشركات المشاركة بأن «إكسبو 2020 دبي» فرصة مهمة لتسليط الضوء على الأفكار والابتكارات والتقنيات الرائدة التي تصيغ مستقبلاً أكثر استدامة.

الأسرع عالمياً

في جناح كرواتيا، تم عرض أسرع سيارة كهربائية في العالم من نوع «نيڤيرا»، وتعتبر الأسرع في فئتها، وتنتجها شركة «ريماك» الكرواتية، بسرعة قصوى تصل إلى 412 كيلومتراً في الساعة، كما أن بمقدورها أن تبلغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.97 ثانية.

واللافت للانتباه هو ثمن السيارة التي تقدر قيمتها بمليوني يورو، أي ما يعادل أكثر من 8.7 ملايين درهم وهي قادرة على السير لمسافة 550 كيلومتراً، وتنتج طاقة تساوي 1914 حصاناً (1400 كيلو واط) وتستخدم بطارية سعتها 120 kWh، ويمكن شحنها بالشاحن السريع خلال 22 دقيقة.

حملة «نيسان»

ولم يغب الصانع الياباني العريق «نيسان» عن جوهر الحدث العالمي، حيث أطلقت حملة بعنوان «فلنتحرّك»، والتي تجمع بين رؤية «نيسان» لمستقبل التنقل وشعار «إكسبو 2020 دبي» وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل». وتشدد الحملة على أهمية صنع مستقبل أكثر استدامة، من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق هدف الشركة والمتمثل في تعزيز الابتكار لإثراء حياة الإنسان.

وتم إطلاق الحملة عبر فيلم قصير وملهم يركز على المستقبل ويلقي الضوء على أحدث الابتكارات والمفاهيم والتكنولوجيات على أن تستمر الحملة بنشر محتوى إبداعي على المنصات الرقمية للعلامة التجارية، وعبر المحطّات الإذاعية واللوحات الإعلانية في المنطقة.

وقال تييري صباغ، المدير التنفيذي لشركة «نيسان» الشرق الأوسط بهذا الصدد: تقود خبرة «نيسان» العالمية وتراثها الإقليمي العريق ورؤيتها التطلعية نموّنا المستمر، حيث إننا ملتزمون بإرساء مستقبل التنقل في كافة أسواق المنطقة.

ومن خلال اعتماد نهج يركّز على الناس ويتوافق مع هدف العلامة التجارية المتمثل بتعزيز الابتكار لإثراء حياة الإنسان، تتيح لنا حملة «فلنتحرّك» توحيد كافة أهدافنا في إطار ملهم ومستقبلي، وتوجيه دعوة مفتوحة لاستكشاف مستقبل التنقل. وسيلقي «إكسبو 2020 دبي» الضوء على خبرة «نيسان» التكنولوجية المتقدمة وتراثها الإقليمي وسعيها الدائم للابتكار.

سيارة تعمل بالهيدروجين

وفي جناح سلوفاكيا في «إكسبو 2020 دبي»، تم الكشف عن إطلاق نموذج أولي لسيارة رياضية تعمل بالهيدروجين. وأطلق على النموذج الأولي للسيارة الرياضية المستقبلية اسم «MH2»، والتي تعد الأولى من نوعها في سلوفاكيا، وثمرة التعاون مع مجموعة «ماتادور»، الرائدة في قطاع السيارات، وجامعة «كوشيتسه» التقنية.

وقام بتصميم السيارة المصمم السلوفاكي برانيسلاف موكش والذي شارك في تصميم جميع طرازات سيارات فراري منذ عام 2007.

وحول هذا الأمر، قال برانيسلاف موكش: السيارة مستوحاة من المياه، فهي على شكل قطرة، وهو الشكل الأكثر ديناميكية من الناحية الفيزيائية. وكونها سيارة رياضية، تعد الديناميكية أمراً أساسياً. إذا ما نظرت إلى السيارة من الأعلى فبإمكانك أن ترى مقصورة على شكل القطرة.

ذاتية القيادة

وزاحم الصانع الصيني القوي «سايك موتور» المنافسين على ساحة سيارات المستقبل، حيث كشف عن سيارته النموذجية «KUN» ذاتية القيادة والعاملة بالطاقة الجديدة من على منصّتها في جناح الصين. وتعد هذه السيارة من أبرز نجوم الجناح الصيني في الحدث العالمي، بحيث تعبر عن التقنيات القوية والمبتكَرة والمتقدّمة التي يجري تطويرها وتصنيعها حالياً في الصين.

وقامت «سايك موتور» بتصميم السيارة بشكل مشترك عبر فرق تصميمية تواجدت في كل من شنجهاي الصينية والعاصمة البريطانية لندن، وتقدّم السيارة النموذجية الآن تجربة فريدة لزوّار الجناح الصيني في «إكسبو 2020 دبي».

وهي تجمع بين التفاعل الحيوي الذكي، والطاقة الضوئية، والمقاعد منعدمة الجاذبية، والتفاعل التصويري التجسيدي وتقنيات القيادة الذاتية المتقدّمة، لكي تعكس مستقبل التنقّل الذكي.