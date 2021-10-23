«Globe4all» منصة روسية لسياحة أصحاب الهمم وكبار السن

المصدر: دبي - وائل نعيم

يواجه أصحاب الهمم العديد من التحديات خلال السفر والرحلات السياحية مثل قلة المعلومات المتاحة للسياح من أصحاب الهمم، حول سبل التنقل ووسائل النقل والفنادق والمعالم السياحية.

كما يتعذر على المسافرين من أصحاب الهمم الوصول إلى مبتغاهم بشكل عادي مقارنة بالأسوياء، وبحسب منظمة الأمم المتحدة يعيش أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب من 15% من نسبة سكان العالم التي تقدر بـ 7 مليارات نسمة، مع شكل من أشكال الإعاقة، وتتواجد نسبة 80% منهم في البلدان النامية.

شركة «Globe4all» الروسية ابتكرت حلاً عبارة عن منصة إلكترونية للمعلومات والحجوزات لتسهيل السياحة متخصصة بالسياحة الميسرة لأصحاب الهمم وكبار السن، وتأهل مشروع الشركة لبرنامج «إكسبو لايف» في «إكسبو 2020 دبي»، لدعم الابتكار المعني بقطاع السياحة ونمط الحياة.

سياحة ميسرة

يقول رينات أنبيلوجوف، مدير مشروع «Globe4all»: «المشروع مخصص للسياحة الميسرة لكبار السن وللأشخاص الذين يستخدمون الكرسي المتحرك والمكفوفين أو الصم أو الذين يحتاجون إلى بيئة يمكن الوصول إليها»، مشيراً إلى أنه: «في البداية فكرنا في إلهامهم وتعليمهم كيفية السفر أو كيف يسافر أصحاب الهمم وما هي الخطوات التي يتوجب عليهم اعتمادها.

وحرصنا على أن تكون الخطوة بسيطة، وأردت أن أجعل العالم أكثر بساطة وسهل التنقل وأن أسلط الضوء على المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص لأن لا أحد منا محصن من احتمالية فقدان الحركة، والحقيقة أن مستخدمونا أبطال دائماً».

فرص جديدة

ويضيف: السياحة في روسيا في الوقت الحاضر هي في الغالب قصص شخصية وإنجازات أولئك الذين يهتمون بها، وهذا هو وقت الأبطال الذين يجعلون مدننا أكثر راحة للمقيمين والسياح في كالينينغراد وسانت بطرسبرغ وموسكو وسوتشي وكازان وألتاي والشرق الأقصى، ويسعدنا ظهور شكل جديد للتفاعل مع لاعبي صناعة السياحة، ونأمل بتضافر الجهود في جعل بلدنا أكثر صداقة للأشخاص أصحاب الهمم وفتح فرص جديدة لسفر خالٍ من العوائق.

وتساعد الشركة متعامليها في الرحلات والبرامج الممتعة، وتقدم لهم الكثير عن الجديد حول السياحة التي يمكن الوصول إليها، فعند التخطيط للرحلات يحتاج الجميع إلى معلومات حول مكان السفر، وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لتأكيد إمكانية الوصول إلى مناطق الجذب أو أماكن السفر.

وللوصول إلى الموقع، يختار المستخدم نوع السفر ومستوى الوصول الذي يحتاجه في الرحلة، وفقاً لهذه المتطلبات تقوم الشركة بإنشاء كل المحتوى على منصتها.