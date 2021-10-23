إينوك إلهام ورؤية وخطط مستقبلية

المصدر: دبي - وائل نعيم

احتفى العالم، أمس، بـ«اليوم العالمي للطاقة»، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بجهودكم نصنع الفرق. لنبدأ الآن»، ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، من خلال تسليط الضوء على الاستدامة وترشيد الطاقة والتغير المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، مما يسهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد مبادرة «اليوم العالمي للطاقة» التي تبناها ممثلو 54 دولة.

إضافة إلى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي 2012 في دبي، وصدر في ختامه إعلان دبي تحت عنوان «الطاقة للجميع»، حيث تم الاتفاق على تخصيص يوم 22 أكتوبر من كل عام للاحتفال بمناسبة «اليوم العالمي للطاقة».

شريك الطاقة

وتشارك مجموعة إينوك في «إكسبو 2020 دبي» بصفتها الشريك الرسمي للطاقة المتكاملة وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك لــ «البيان» تضم مشاركة المجموعة في الحدث كلاً من: جناح حديث:

وهو جناح تفاعلي يقوم على موضوع «إلهامٌ من الطاقة»، وسنتطرق للتفاصيل الملهمة بخصوص جناحنا العصري، ومحطة الخدمة المستقبلية: وهي محطة عصرية ومستدامة تتسم بمفهوم معماري فريد، تخدم أسطول مركبات «إكسبو 2020 دبي» خلال الأشهر الستة للحدث.

وفي مرحلة الإرث، توفر خدمات التزوّد بالوقود لمنطقة «ديستركت 2020»، ومتاجر زووم التابعة لمجموعة إينوك، التي ستتواجد في 10 مواقع رئيسية ضمن «إكسبو 2020 دبي».

منصة رقمية

وتابع: أعلنا مسبقاً من خلال «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات والتابعة لمجموعة إينوك، عن توقيع اتفاقية مع «إكسبو 2020 دبي» لتزويد أسطول الحدث الدولي بأكثر من مليون لتر من الوقود، مما سيسهم في تمكين الأسطول من الوصول إلى الوقود بأسلوب مريح وموثوق وآمن، وذلك في ضوء العمليات المكثّفة التي سيشهدها الحدث الضخم.

دعم

وأوضح سيف حميد الفلاسي أنه انطلاقاً من دورنا كمجموعة مملوكة لحكومة دبي، تلتزم إينوك بدعم الفعاليات العالمية التي تحتضنها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن فخورون بكوننا الشريك الرسمي للطاقة المتكاملة في «إكسبو 2020 دبي» .

والذي يعد حدثاً دولياً نفتخر به جميعاً، إذ ينسجم جناح إينوك تحت شعار «إلهام من الطاقة» مع الموضوع الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول، وصنع المستقبل» وفلسفة الشراكات التي تطبّقها المجموعة.

الطاقة والبشرية

وأضاف: يتواجد جناحنا في منطقة الفرسان، وهو تجسيد حقيقي لربط الطاقة بالبشرية ويجسّد رؤيتنا وخططنا المستقبلية للطاقة، وبصفتنا الشريك الرسمي للطاقة المتكاملة في إكسبو، نحرص في جناح إينوك على تقديم تجربة مبتكرة وغامرة بالكامل تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة، وتطرح أفكاراً ملهمة عن آلية التعاون والعمل الجماعي لرسم ملامح مستقبل الطاقة.

إلهام من الطاقة

وتحت شعار «إلهام من الطاقة»، يتربع جناح إينوك العصري على مساحة قدرها 2,060 متراً مربعاً تقريباً، ويضم خمسة مبانٍ مميزة. وتم تشييده باستخدام أكثر من 700 طن من الفولاذ، للحد من النفايات وتقليص البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية. ويتيح استخدام الفولاذ في أعمال التشييد أيضاً القدرة على إعادة توظيف المباني واستخدامها.

وذلك وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والتصميم التي اعتمدها فريق إكسبو دبي، فضلاً عن أنه شمل الإرث الذي سيخلّفه الحدث الدولي في خطة البناء، وذلك عبر التركيز على المواد المحلية القابلة لإعادة التدوير.

الاستدامة

كما أخذنا موضوع الاستدامة بعين الاعتبار، وتربّع على قائمة أولوياتنا من خلال التخطيط لبناء الجناح، فعلى سبيل المثال: وشيدنا الجناح استناداً إلى تصميم وظيفي متعدد الأنماط لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف لتقليص استهلاك الطاقة في الجناح بنسبة 20.1% عن معيار 90.1 الصادر عن الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء.

وفورات

وحقق جناح إينوك وفورات باستهلاك المياه بنسبة 30% بحسب الإرشادات الصادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). وفي إطار التزامنا تجاه الممارسات المستدامة، استُخدمت أرضيات مصنوعة من المطاط المُعاد تدويره في باحات الألعاب الحركية، كما تُجمع المياه الناجمة عن تكييف الهواء لتُستخدم لاحقاً في ري المسطحات الخضراء.

14 ألفاً

وجذب جناح مجموعة إينوك ما يقارب 14,000 في أقل من شهر، وذلك بفضل محتواه الملهِم، إذ يصطحب زواره في رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البناء لتطوير قطاع الطاقة. ومن خلال جولة مدتها 15 دقيقة، يقدم الجناح لزواره تجارب غير مسبوقة تجسد الأوجه المتعددة لشعار «إلهام من الطاقة».

مبانٍ

ويستلهم الشكل العمراني للجناح تصميمه من خزانات النفط التقليدية، وتبرز فيه مبانٍ متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر موضوعات تشمل: المبنى الأول «استكشف»، الذي يأخذ الزوار في رحلة استكشاف مبادئ الطاقة في شكل قوة ذرية. ويمكنهم من التعرف إلى النطاق المذهل لقصة الطاقة عبر تجربة سينمائية مشتركة تحبس الأنفاس بزاوية 180 درجة، تضم مناظر سمعية وبصرية مذهلة.

أما المبنى الثاني، «تفاعل»، فيقدم معلومات عن كيفية الاستفادة من الطاقة، وهذه دعوة لزوار الجناح لاستكشاف مدى ارتباطنا بعضنا ببعض، وذلك من خلال تفاعل مع لوحة جدارية واسعة تشتمل على طلاء كهربائي يبعث الحياة في المَشاهد، ليحتفي بالنمط الذي نعيش ونعمل ونبتكر وفقه، ويضيء الجدار بطريقة تفاعلية ليسرد قصة إينوك الملهمة للارتقاء بقطاع الطاقة في الدولة، فنحن أكثر من محطات خدمة، ونسعى للمضي قدماً على خطى رؤى حكومتنا الرشيدة بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الأمر الذي يتجلى في الإجراءات التي نتخذها اليوم لحماية أجيال الغد.

«تواصل» هو المبنى الثالث، والذي يمنح الزوار فرصة مشاهدة الطاقة من منظور التواصل الشخصي. إذ يمكنهم التفاعل مع الطاقة بطريقة تجمع بينهم وبين الآخرين. فيما يقدم المبنى الرابع «تخيّل» قصة ملهمة عن إمكانات الطاقة الواعدة، وسرد محفّز لإعمال الفكر باستخدام التأثيرات الضوئية والصوتية لتجسيد إمكانيات مستقبلنا المشترك عن طريق التفاعل. ويبهر الجناح زواره من كافة الأعمار، وذلك بفضل توفيره تجربة تثقيفية وتعليمية وتفاعلية وترفيهية.

مجلس الأعمال

كما يضم الجناح مبنى مجلس الأعمال المخصص للقاءات الجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية بالقطاع، من أجل التفاعل والتواصل بحثاً عن إجابات للأسئلة المُلحّة في القطاع.

أعمال مبتكرة

وأشار إلى أنه لتجسيد شعار جناح المجموعة «إلهامٌ من الطاقة» تعاونا مع «تشكيل»، المركز متعدد التخصصات للفنون والتصميم، والذي يتخذ من دبي مقراً له، بهدف تطوير أعمال فنية مبتكرة تخاطب زوار الحدث الأضخم من نوعه على مستوى العالم. وفي إطار هذا التعاون، ابتكر الفنانان المبدعان وسام شوكت و«إل سيد» أعمالاً فنيّة مذهلة تعكس شعار «إلهامٌ من الطاقة» الذي يمثّل جناح إينوك المذهل في إكسبو 2020 دبي.

دعوة

دعا سيف حميد الفلاسي زوار «إكسبو 2020 دبي»، لاكتشاف الطاقة من خلال زيارة جناح مجموعة إينوك، الذي شارك في تشييده أكثر من 200 موظف، وأمضى فريق العمل ما مجموعه 555,230 ساعة عمل لتشييد الجناح.