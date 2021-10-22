«الكنز الخفي» يجذب 100 ألف زائر لجناح باكستان

المصدر: دبي - البيان

احتفل الجناح الباكستاني في إكسبو 2020 دبي بوصول عدد زوّاره 100 ألف شخص في غضون 18 يوماً فقط وأصبح أحد أكثر الأجنحة التي استقطبت أكبر عدد من الزوّار.

واجتذب مظهر الجناح الباكستاني الخارجي الغنيّ بالألوان أكثر من 8000 زائر في اليوم الأول، وبلغ عدد الزائرين 55000 زائر في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. وكان عدد الزوّار في عطلة نهاية الأسبوع استثنائياً.

وفي هذه المناسبة، قال رضوان طارق، المدير العام لجناح باكستان: «شهدنا استجابة استثنائية منذ افتتاح معرض إكسبو 2020 ويسعدنا أن نُعلن أن الجناح استقبل أكثر من 100 ألف زائر خلال أول 18 يوماً من شهر أكتوبر. وقد جذب الجناح الزائرين بفضل مساحاته وأنشطته التي تكشف عن «الكنز الخفي لباكستان».

أمّا أفروز أبرو، رئيسة قسم البرمجة والتسويق، فقالت: لقد نظم الجناح العديد من الفعاليات الثقافية والمعلوماتية والتجارية طوال شهر أكتوبر لعرض الإمكانات والفرص الهائلة في قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضافت أن الجناح سيستضيف أيضاً مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتجارية على مدار الأشهر الستة لمعرض إكسبو 2020.

وينقسم الجناح الباكستاني، الغني بالتاريخ والثقافة، إلى ثمانية أقسام رئيسية حيث يمكن للزوار اختبار أفضل الكنوز المخفية في البلاد بدءاً من الحِرف اليدوية النابضة بالحياة إلى مشروع العشرة مليارات شجرة والمأكولات اللذيذة.