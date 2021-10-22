"فرسان الإمارات" و"صقور السعودية" يتألقان بعروض جوية في سماء "إكسبو"

المصدر: وام

تألق طيارو فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية وفريق الصقور السعودي للاستعراضات الجوية خلال عروض جوية مبهرة ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

واستقطبت العروض الجوية، التي تميزت بالجرأة والاحترافية، آلاف الجماهير من رواد الحدث الدولي، وقدمت فوق موقع حديقة اليوبيل بـ "إكسبو 2020" حيث ظهر المكان مفعما بالحيوية وزاخرا بالألوان المبهجة.

يذكر أن العروض الجوية تنظم بالتعاون مع جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.