عبدالله بن زايد ورئيس غويانا يشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في إكسبو 2020

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفخامة الرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم - في مقر إكسبو 2020 دبي - معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي آشني سينغ وزير المالية في جمهورية غويانا التعاونية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بفخامة رئيس جمهورية غويانا والوفد المرافق ..مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وغويانا وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية غويانا التقدم والازدهار.

من جهته حمل فخامة رئيس غويانا .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والرخاء.