عبدالله بن زايد يزور عدداً من أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن رحلة تواصل العقول المبدعة انطلقت من إكسبو 2020 دبي من أجل صناعة مستقبل واعد ومزدهر للأجيال المقبلة ..مشيرا سموه إلى أن الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يخلق فرصا واعدة لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية آفاق التعاون المثمر بين دول العالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر إكسبو 2020 دبي، وشملت عدداً من أجنحة الدول المشاركة في الحدث الدولي حيث استهل سموه جولته بزيارة جناح بريطانيا الذي يقع في منطقة "الفرص" واستوحى تصميمه من مشروع "رسالة الاختراق" للبروفيسور العالمي الراحل ستيفن هوكينج.

وتعرف سموه على محتوى الجناح الذي يحمل شعار "الابتكار من أجل مستقبل مشترك" ويجسد حرص المملكة المتحدة على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى من أجل إيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة.

وزار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جناح أوكرانيا الذي يقع في منطقة الفرص ويحمل شعار "أوكرانيا الذكية .. وصل النقاط".

واطلع سموه على تصميم مبنى الجناح الذي يضم 3 مناطق رئيسية تشمل الحياة الذكية والتفكير الذكي والإحساس الذكي بهدف إبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع.

كما اطلع سموه على الاختراعات التي يضمها الجناح مثل الدراجة الكهربائية التي يمكنها السفر لمسافة 380 كم دون الحاجة لإعادة شحن البطارية والستائر الشمسية التي تولد الطاقة ليستعرض روح الابتكار في أوكرانيا كما يسلط الضوء على ثقافتها وتراثها وحياة أبنائها.

وزار سموه جناح جمهورية فرنسا الذي يقع في منطقة "التنقل" بإكسبو 2020 ويحمل شعار "الضوء مصدر الإلهام" في إشارة إلى دور فرنسا في قيادة حركة التنوير وصنع مستقبل البشرية.

وتعرف سموه على محتويات الجناح الذي يسلط الضوء على الابتكارات والإبداعات الفرنسية الفريدة في جميع المجالات من العلوم والبحوث والتكنولوجيا والفنون والحرف اليدوية والتعليم.

كما اطلع سموه على تجربة "نوتردام دو باري" التي يقدمها الجناح للزوار وهي معرض تفاعلي عن تاريخ الكاتدرائية الممتد 850 عاماً حيث تم الاعتماد في عرض هذه التجربة على تصميم المشاهد "السينوغرافيا" المادي والواقع المعزز.

ويتيح هذا المعرض لزواره رحلة للتعرف إلى مرحلة بناء الكاتدرائية في العصور الوسطى ومكانتها في الحياة الدينية والثقافية وكذلك إلى أعمال الترميم التي تخضع لها حاليا إثر الضرر الذي لحق بالمبنى المدرج على لائحة التراث العالمي نتيجة حريق في شهر أبريل 2019.

وشملت جولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في إكسبو 2020 دبي زيارة جناح تايلاند الذي يقع في منطقة "التنقل".

وتعرف سموه على محتوى الجناح الذي يعد الأكبر في تاريخ مشاركة تايلاند بمعارض إكسبو العالمية منذ نحو 150 عاما وتهدف من خلاله إلى إبراز المفهوم الكامن وراء "تايلاند الرقمية" أو "ديجيتال تايلاند" بالإضافة إلى رؤيتها الاقتصادية المدفوعة تقنيا.

واطلع سموه على تصميم الجناح المستلهم من عناصر الضيافة التايلاندية وذلك باستخدام زهرة "دوك راك" "زهرة الحظ" التي ترمز إلى حفاوة الضيافة التي يقدمها الشعب التايلاندي لزواره وسعي البلاد المستمر نحو التطوير.

وتعرف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارته جناح بلجيكا في إكسبو 2020 دبي على محتوى الجناح الذي أقيم على مساحة 500 متر مربع ويقدم لمحة عن مستقبل تقنيات التنقل في بلجيكا.

واطلع سموه على الابتكارات التقنية المعروضة في الجناح ضمن بيئة تفاعلية بما يمكن الزوار من التعرف إلى "بلجيكا المستقبل" بالشكل الأمثل.