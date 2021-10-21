سفير تركيا لدى الإمارات: مشاركتنا في إكسبو 2020 تجسد حقبة جديدة من التعاون وتعزز التجارة والسياحة

المصدر: البيان

قال معالي توجاي تونجر، سفير تركيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن مشاركة تركيا في إكسبو 2020 دبي تجسد حقبة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن الحدث الضخم يمثل فرصة لعرض مقومات اقتصاد تركيا القوي والمتنوع، والذي يشمل قطاعات عديدة منها السياحة والمجوهرات والتكنولوجيا والبناء.

وأضاف أن حجم تجارة تركيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ 8.5 مليار دولار أمريكي والأرقام آخذة في الازدياد. وقال: "على سبيل المثال، في الأشهر الستة الأولى (من العام الجاري) رأينا زيادة تقترب من مئة في المئة. وسيساهم إكسبو 2020 في تعزيز النمو الذي يتحقق، خاصة مع تصدير المزيد من المواد الغذائية والأطعمة الجاهزة، وكذلك الفواكه والخضروات، وأيضاً مواد البناء التي تحتاجها هذه المنطقة والتي تمتلكها تركيا بكثرة. وأريد أن أشير هنا إلى أن قطاع البناء لدينا هو ثاني أكبر قطاع في العالم".

ومن المتوقع أن يساهم إكسبو 2020 في تعزيز نمو السياحة التركية، وهو قطاع مهم للبلاد. وقال معالي السفير، الذي كان يعمل في السابق مرشدا سياحيا: "كثير من الناس يكسبون دخلهم من السياحة في تركيا، سواء كانوا مرشدين، أو موظفين في الفنادق، أو في إنتاج الأغذية أو تجهيزها، كنا نستقبل ما يقرب من 30 مليون سائح سنويا قبل كوفيد- 19، وكانوا سائحين من فئات متنوعة فمنهم يبحثون عن الثقافة أو العلاج أو للاستمتاع بفصل الصيف على الشواطئ أو بفصل الشتاء. وصلنا هذا العام إلى أعداد كبيرة، على الرغم من انفتاحنا على السوق في وقت متأخر جدا، وكان من الواضح أن الناس متعطشون للسفر. سيساهم إكسبو 2020 دبي في تحقيق رؤية تركيا للسياحة المتنوعة، بما في ذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية، وهذه أسواق رئيسية لإكسبو 2020 دبي. سوف نظهر أن تركيا مستعدة وراغبة في استيعاب المزيد من السياحة خلال مشاركتنا".

ومن جانبه قال سعادة مكرم أكسوي، المفوض العام لجناح تركيا: "لدى تركيا قوة في قطاع السيارات، وخاصة الشركات التي ستنتج السيارات الكهربائية، وأيضًا لديها قوتها في قطاع الغذاء والزراعة، خاصة في وقت يواجه فيه العالم قضايا حرجه فيما يتعلق بالأمن الغذائي. تنتج تركيا أغذية عضوية ممتازة، ونحن على استعداد لتزويد العالم بهذه الأغذية".

صمم جناح تركيا في إكسبو 2020 دبي، الواقع في منطقة الاستدامة، تحت شعار "صُنع المستقبل من أصل الحضارات"، ليجسد التاريخ الفريد للأناضول، وكذلك لإبراز الطبيعة والاستدامة في البلاد. والجناح مستوحى من أحد المظاهر الأولى للهندسة المعمارية الضخمة في تركيا، ويهدف إلى تقديم تجربة فريدة للزوار ، مع تسليط الضوء على منظور تركيا للمستقبل. يمكن للزوار استكشاف المنتجات التركية، فضلا عن الصناعات البارزة وقطاعات الخدمات وبيئة الاستثمار القوية.