إكسبو 2020 منصة عالمية لإبراز انجازات قطاع الفضاء

المصدر: وام

يعتبر أكسبو 2020 دبي الذي يستمر ستة اشهر ويشارك فيه 192 دولة نافذة مهمه على العالم للدول والقطاعات المشاركة فيه ، ومنها قطاع الفضاء و تسليط الضوء على تطور وصناعة الفضاء حول العالم وعلى اهمية هذا القطاع بالنسبة للانسان خاصة ولكوكب الارض بصورة عامة.

و خصص أكسبو 2020 أسبوعا كاملا للفضاء من 17 وحتى 23 أكتوبر الجاري يتم خلاله عقد جلسة حوارية مع رواد فضاء اماراتيين وعرض فعاليات ترفيهية وفنية وعلمية ونشر المعلومات الخاصة بعلوم الفضاء منها فعالية " تعلم قراءة النجوم وفعالية السفر الى الفضاء واستدامة البيئة الفضائية وغيرها من الفعاليات.

وقال المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" في حوار مع وكالة أنباء الامارات " وام" مرت دولة الإمارات في هذه السنه خاصة بمرحلة مهمة جداً بقطاع الفضاء ووصولها لكوكب المريخ وقبلها في المرحلة التي سبقت كانت لها انجازات اخرى ولعبت دورا اساسيا في تحريك هذا القطاع وقطاع العلوم والتكنولوجيا بصورة عامة.

وعن دور إكسبو 2020 دبي كمنصة عالمية بارزة لابراز إنجازات الدولة في قطاع الفضاء الوطني .. أشار إلى ان اكسبو 2020 دبي لا يعتبر فقط حدث عالمي لاستعراض ثقاقات الدول الأخرى بل هو منصة لعرض الإنجازات العلمية والتقنية والإنجازات الثقافية العالم .

وأضاف ان أحد أسباب تأسيس قطاع الفضاء في دولة الإمارات بصورة جداً سريعة لأن هذا القطاع يعتمد على التعاون الدولي ودولة الإمارات لم تنظر إلى برنامج الفضاء الإماراتي كسباق مع دول أخرى ولكن نظرت له كفرصة للتعاون مع الدول المختلفة و ساهم هذا بتفعيل دور القطاع وسرع تطويره وتقدمه أيضاً ،كما ساهم في وضع دولة الإمارات في مقدمة الدول التي لها دور في برنامج الفضاء العالمي.

وعن أبرز المشاريع التي تنفذها الدولة في قطاع الفضاء بالفترة الحالية .. أكد على أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يمر اليوم بمرحلة مهمة جداً وحساسة فقد استثمرت الامارات في السابق من خلال مشروع مسبار الامل والمشاريع التي سبقتها في استقطاب المعرفة إلى الدولة من الخارج وبناء قدرات الشباب الإماراتي عن طريق برامج نقل المعرفة واليوم بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن المهمة القادمة وهي مهمة الإمارات لإستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات والذي يختلف عن المشاريع السابقه ، وسيتم التركيز في هذه المرحلة على نقل المعرفة من قطاع الفضاء الإماراتي إلى القطاع الخاص لخلق بيئة محفزة لدعم قطاع علوم وتكنولوجيا متقدم في الدوله ، وفي ذات الوقت يخدم اقتصاد دولة الامارات في مواجهة التحديات المختلفة و بما فيها الموارد المائية والموارد الغذائية و غيرها من التحديات . و قطاع الفضاء كما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو أداة أو وسيلة لأهداف أسمى وأكبر لبناء البنى التحتيه والمنظومة التي نحتاج لها لاحتواء العلماء المهندسين والقدرات الي تساهم في تحقيق الأهداف العليا لدولة الامارات.

وأشار عمران شرف إلى ان هناك مشاريع مختلفه وطموحة كثيرة في قطاع الفضاء بدولة الامارات منها مشروع " خليفة سات" وهو قمر صناعي للاستشعار ومشروع راشد لدراسة القمر ومشروع استكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات ، ويعتبر قطاع الفضاء أحد أولويات دولة الامارات ، والاستثمارات في هذا القطاع كبيرة وتخدم الأهداف المختلفة في الدولة وهذه بداية لإنجازات أكبر في المستقبل.

وعن مشاركة القطاع في أسبوع الفضاء بإكسبو 2020 قال ان مركز محمد بن راشد للفضاء ‏والجهات المختلفة في الدولة المختصة في قطاع الفضاء ‏لهم دور كبير في اكسبو وبالنسبة لأسبوع الفضاء هناك ‏مشاركات مختلفة منها القاء ‏المحاضرات وعقد الحلقات النقاشية ‏أو استقبال الوفود المختلفة ‏الذين حضروا لمناقشة التعاون في قطاع الفضاء والمشاركة ‏في بناء القدرات ‏ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ، فهذه فرصة كبيرة للدول أن تعمل مع بعض ‏ونحن كقطاع فضائي إماراتي ‏قررنا أن نستغل هذه الفرصة في أكسبو ‏لبناء هذه العلاقات ‏وتقويتها ‏وستكون بداية لتعاون اكبر ولمشاريع طموحه أكبر على مستوى العالم والمنطقة.

وقال إن الجميل في أكسبو 2020 انه حدث يلعب دورا كبيرا في تقريب الشعوب ببعضها وتعريف الشعوب على عاداتها وتقاليدها المختلفة كما ان التعاون في قطاع الفضاء لايكون فقط تقني بل ايضا من خلال تعزيز التقارب بين الناس والثقافات المختلفة.. وعلى سبيل المثال يوجد بمشروع مسبار الأمل علماء من حول العالم يدرسون ‏كوكب المريخ مثل الغلاف الجوي او سطح المريخ او امور أخرى تخص المريخ وكل واحد جاء من بلد وثقافة وخلفية مختلفة والجميع يعمل مع بعض من أجل فهم هذا الكوكب بهدف خدمة الإنسانية ، واكسبو يعزز هذا النهج الذي يرسخ التقارب بين الشعوب والثقافات .

و اختتم قائلا انه عندما نتكلم عن الدبلوماسية العلمية أو دبلوماسية الفضاء فذلك يعني تقريب وجهات النظر بين الشعوب وتحفيز التعاون و تحجيم الاختلافات و إبراز المعرفة من أجل خدمة الانسانية جمعاء.