على وقع الإيقاعات اللاتينية.. إكسبو 2020 دبي يحتفل باليوم الوطني لبنما

المصدر: البيان

احتفى إكسبو 2020 دبي، باليوم الوطني لجمهورية بنما، باحتفال زخر بالفعاليات الثقافية والفنية، بمشاركة مجموعة من نجوم الموسيقى البنميين، لتصبح بنما بذلك أول دولة من أمريكا اللاتينية تحتفل بيومها الوطني في الحدث الدولي الأضخم من نوعه والأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

رحّب نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب المُفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي، بوفد من بنما ترأسه معالي رامون إيدواردو مارتينيز دي لا غوارديا، وزير التجارة والصناعة في جمهورية بنما.

وبعد حضور مراسم رفع العلم في ساحة الوصل، والعرض التراثي المبهر الذي تلاه، انتقل الوفد إلى جناح بنما لحضور مراسم قص الشريط والافتتاح الرسمي للجناح، ومن ثم انطلق موكب اليوم الوطني البنمي الذي أقام احتفالا مفعما بالألوان، زخر بالرقصات الشعبية، والمعزوفات الموسيقية وغيرها.

كما استضافت منصة الوصل، عرضا مميزا قدمته فرقة الروك "لوس رابانيس" الفائزة بجائزة غرامي اللاتينية؛ و"مارغريتا هينريكي" الفائزة بلقب برنامج أمريكان آيدول اللاتيني؛ تبعها عرض لمطربة الجاز "إيدانيا دومان"، في استعراض مميز للموسيقى البنمية المليئة بالصخب والعنفوان. وستعود هذه العروض الثلاثة مجددا إلى موقع إكسبو يوم الخميس (21 أكتوبر) في أداء خاص سيقدم على منصة اليوبيل من الساعة 10:30 مساء وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

واستضاف مسرح دبي ميلينيوم فرقة الباليه الفلكلورية "بنما دانزاس هوي"، وفي الوقت ذاته شارك كل من رامون إيدواردو مارتينيز دي لا غوارديا، ومعالي إريكا موينز وزيرة خارجية بنما، في جلسة بعنوان ’الرؤى والرحلات‘، التي تأتي في إطار سلسلة خاصة من المحادثات الملهمة التي تناولت القوالب النمطية الشائعة حول الأجناس، والتي ناقشت مجموعة من الافكار الهادفة من أجل مستقبل يُعنى بتحقيق المساواة بين الجنسين، والتي عقدت في جناح المرأة.

كما عقد جناح بنما جلسة إحاطة إعلامية حول الأعمال التجارية في البلاد في مركز تواصل الأعمال في إكسبو.