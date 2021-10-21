سارة الأميري: الإمارات ملتزمة باستكشاف الفضاء وتعزيز التفاهم والتعايش

المصدر: البيان

قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، رئيس وكالة الإمارات للفضاء، في كلمة ملهمة في ساحة الوصل: "نجتمع في إكسبو 2020 دبي كعالم واحد، عالم مليء بالأمل بعد الجائحة؛ اجتمعنا اليوم في الوصل للحديث عن أعظم اتصال بيننا جميعا، وهو كوكب الأرض. ونادرا ما ندرك مدى ترابط "النقطة الزرقاء" حتى ندرسها من الفضاء. ونادرا ما نقدر النسيج الرقيق الذي يحافظ على الحياة حتى نلاحظ الغلاف الجوي من الفضاء".

وأضافت معاليها بعد عرض مميز على قبة الوصل أخذ الحضور في رحلة فضائية آسرة: "بينما نواصل استكشاف العالم الذي نعيش فيه، يجب علينا أن تذكر دائما أننا نوع واحد، نوع واحد على أرض واحدة، المكان الوحيد الذي نعيش فيه، وبينما نتكيف مع عالم ديناميكي ومعقد وسريع التغير، تلتزم دولة الإمارات بعزيز التقدم في استكشاف الفضاء، وتعزيز التفاهم والتعايش بين البشر".

وعرفت معاليها الحضور بالمهمة الجديدة التي أعلنتها دولة الإمارات في شهر أكتوبر الحالي لإرسال مركبة فضائية في رحلة لمسافة 3.6 مليار كيلومتر لاستكشاف حزام الكويكبات بهدف فهم تاريخ تكوين الكواكب ومستقبل استكشاف الفضاء.

واختتمت معاليها كلمتها قائلة: "دعونا نستمر في رحلة الفهم من هذه النقطة (الوصل) حيث يلتقي العالم، وتحفزه إلى الأمام وتحقيق المزيد من الاستكشاف".

حضر العرض المستلهم من رحلة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، رواد فضاء من خمس دول، هم أندري بوريسينكو (روسيا)، وكلود نيكولييه (سويسرا)، وكريستر فوجيلسانغ (السويد)، وماركوس بونتيس (البرازيل)، وناوكو يامازاكي (اليابان).

وبدأت عروض الفضاء على قبة ساحة الوصل بعبارة "إن تقدم ورخاء أية أمة يبدأ من التعليم"، والتي تجسد توجه حكومة وشعب دولة الإمارات في التركيز على التعليم والعلوم والاستكشافات التي تصب في مصلحة البشرية.

يقام أسبوع الفضاء من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، ويقدم مجموعة من المحاور والمناقشات التي من شأنها بحث التحديات والحلول لاستكشاف ما وراء مدار كوكب الأرض. ويقام أسبوع الفضاء بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء.