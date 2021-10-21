الإمارات تستعد لإنتاج المركبات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «مواصلات الإمارات» مذكرة تفاهم مع مبادرة «هلا بالصين» وشركة هندسة الماكينات الصينية «CMEC»، بهدف تمهيد الطريق لإنتاج المركبات الكهربائية في الإمارات والتي سيتم بيعها في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جرت مراسم إبرام المذكرة في جناح الصين في موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» برعاية وحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعبر برامج الاتصال المرئي عن بُعد، علي عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين.

كما حضر المراسم لي شيوي هانغ، قنصل عام الصين في دبي، والشيخ ماجد المعلا، رئيس مبادرة «هلا بالصين»، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، ووو يي، المستشار التجاري للصين في دبي، وزهو غوانغياو، نائب مدير الجناح الصيني في معرض إكسبو، وتم التوقيع على المذكرة من قبل كل من فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، وأبو بكر الخوري، عضو مجلس الإدارة لدى مبادرة هلا بالصين، وفانغ يانشوي، رئيس شركة هندسة الماكينات الصينية.

اتفاقيتان

كما وقعت «هلا بالصين»، وهي منصة عملية تعزز التبادل الاقتصادي والثقافي والتعاون الاستثماري بين الإمارات والصين، اتفاقيتي إطار عمل إضافيتين مباشرة مع «مواصلات الإمارات» وشركة هندسة الماكينات الصينية لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم.

وبموجب المذكرة، اختارت «CMEC» مواصلات الإمارات كأول شريك في الإمارات في مجال السيارات الكهربائية، لكي تقدم مبدئياً خدمات الاستشارات والدعم لجهود التسويق والمبيعات لسيارات الطاقة الجديدة الصينية في جميع أنحاء الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتبع ذلك فترة مكثفة من التجارب الميدانية والأبحاث في السوق الخليجية، للمساعدة في تشكيل المرحلة التالية التي ستعمل فيها الأطراف الثلاثة معاً، بقيادة «CMEC» الصينية العملاقة، لبناء خطوط تجميع وتصنيع للسيارات الكهربائية في الإمارات، كما ستوفر «CMEC» البنية التحتية والمرافق اللازمة لتشغيل وصيانة المركبات الكهربائية.

ويتماشى المشروع المشترك مع مبادرتي «اصنع في الإمارات» و«مشروع 300 مليار»، ضمن الاستراتيجية الصناعية للإمارات التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الاقتصادي للدولة، ومن المتوقع أيضاً أن يسهم المشروع المشترك في خلق فرص عمل وإعطاء دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

تقدم كبير

وقال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»: نهدف إلى إنشاء علامة «اصنع في الإمارات» لمركبات الطاقة الجديدة في الإمارات وتقديمها إلى الأسواق المحلية والإقليمية على حد سواء، ووضع معيار إقليمي ثابت للبحث والتطوير في مجال سيارات الطاقة، وكلنا ثقة بنجاح هذا التعاون، وذلك بسبب الجهود المشتركة لجميع الشركاء والأطراف الموقّعة لهذه الاتفاقية.وأعربت فريال توكل عن سعادتها بإبرام المذكرة، مؤكدةً حرص مواصلات الإمارات على توسيع وتنويع شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات الشركات الصينية، وقالت: نسعى باستمرار لتعزيز خبراتنا الواسعة في قطاعات النقل والتأجير وخدمات صيانة المركبات، من خلال تطوير شراكات ناجحة ورفيعة المستوى.

من جهته، قال فانغ يانشوي، رئيس شركة هندسة الماكينات الصينية: يسر الشركة دعم جهود الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتنويع الصناعة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال شراكتنا مع مواصلات الإمارات وشركة «هلا بالصين».