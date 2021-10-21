إكسبو يقود اقتصاد الإمارات إلى القمة 2022

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

توقعت شركة «بلتون» المالية أن يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الإمارات، وخصوصاً الإنفاق الخاص، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وإيرادات الضرائب والسياحة، إلى تحقيق أعلى معدلات النمو خلال عام 2022، بدعم رئيسي من معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضافت بلتون، في مذكرة بحثية حديثة حصلت «البيان» على نسخة منها، إن النمو المتوقع سوف يكون مدعوماً بالإنفاق الإضافي على السلع والخدمات الاستهلاكية خلال أشهر إقامة فعاليات «إكسبو»، كما توقعت اتساع فائض التجارة إلى 292 مليار درهم في 2022 في ضوء ارتفاع الطلب على الوقود وإجراءات دعم الصادرات غير النفطية.

استثمارات أجنبية

وأوضحت «بلتون» أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتراجع المحدود في التجارة خلال العام الماضي أدى إلى حفاظ الإمارات على مكانتها في المنطقة. وإضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى فائض بالحساب الجاري يقدّر بـ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقارنة بالفائض المتوقع بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. كما توقعت «بلتون» معدل نمو اقتصادي للإمارات عند 5.3% في عام 2022 بدعم من قطاع الطاقة بعد رفع دول «أوبك +» الحد الأدنى للإنتاج، الذي تخفض منه الإمارات إنتاجها، إلى 3.5 ملايين برميل يومياً، وذلك اعتباراً من مايو 2022، مما سيعزز مستويات الإنتاج.

إنفاق رأسمالي

وفي الوقت نفسه، توقعت «بلتون» اتساع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 4.3%، حيث من المتوقع أن تشهد بعض القطاعات نمواً أفضل، وتحديداً قطاع العقارات. كما تتوقع استمرار نمو الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2022، بدعم من الاستثمارات في قطاع الوقود وتوقيع اتفاقيات مع بريطانيا.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يدعم ارتفاع الإنفاق متأثراً بمعرض «إكسبو» في قطاعات التجزئة والأغذية وصول معدلات النمو إلى أعلى مستوياتها عند 7.1% في الاستهلاك الخاص خلال 2022.كما توقعت أن يشهد الاقتصاد الإماراتي فائضاً في الميزانية بنحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، مع نمو استثنائي للإيرادات الضريبية، وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة.