الإمارات تدخل عالم صناعة التلسكوبات

المصدر: دبي - البيان

انضمت الإمارات إلى قائمة الدول المتخصصة في صناعة وتشغيل التلسكوبات، التي تضم كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وأستراليا وكندا، حيث كشفت جامعة كيرتن الأسترالية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن خطط مشتركة لتطوير أول مرصد لاسلكي مصفوف في مدينة العين، من خلال التعاون الاستراتيجي القائم بين أستراليا ودولة الإمارات في مجال البحث والتطوير.

تعاون

تم الإعلان عن هذا التعاون خلال فعالية نظمها الجناح الأسترالي في إكسبو 2020 دبي.

قال البروفيسور ستيفن تينغاي، عالم الفيزياء الفلكية والمدير التنفيذي لمعهد كيرتن لعلم الفلك اللاسلكي: «سيخلق المرصد حضوراً جديداً ومثيراً للإعجاب في علم الفلك اللاسلكي في الإمارات، كما سيبني شراكة قوية بين البلدين يمكن تنفيذها مستقبلاً».

مشروع

وسيوفر مشروع مسار علم الفلك اللاسلكي، مساحة لتطوير البحث العلمي وجمع البيانات ووضع الدولة كلاعب رئيس في مشروع مصفوفة الكيلومتر المربع، الذي يهدف لبناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم، سيتم استخدامه لاستكشاف الكون بعد إنجاز العمل في المرصد الجديد، لتنضم الدولة بهذا الإنجاز لمصاف الدول المتخصصة في بناء وتشغيل التلسكوبات.

وقال البروفيسور أكويب معين، العالم المشارك في مشروع المرصد الفلكي وعلوم الفضاء التابع لجامعة الإمارات، بدأت دولة الإمارات وقادتها الذين يمتلكون رؤية واضحة نحو المستقبل، بالميل نحو التخصصات العلمية كالهندسة والتكنولوجيا والرياضيات.

إنجاز

وأشار معين إلى أن إنجاز اليوم، هو تحقيق لرؤية الحكومة القائمة على إشراك الجامعات والأوساط الأكاديمية للمشاركة في توفير الموارد البشرية، وتدريب الطلاب ليكونوا جزءاً من المبادرة.

وقال الدكتور إلياس محمد فرنيني، من أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك: «إن تجربة دولة الإمارات في البحث الأكاديمي والعلمي لعلوم الفضاء والفلك، تجربة فريدة من نوعها في العالمين العربي والإسلامي، خاصة مع الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة للإنفاق على علوم الفضاء».

وأضاف إلياس: إن قيمة الإنفاق الإماراتي على علوم الفضاء مرشحة للارتفاع من 20 مليار درهم، حالياً، إلى 50 مليار درهم في المستقبل القريب، ودائماً ما يتكرر السؤال ذاته: لماذا تنفق الإمارات الكثير على هذا القطاع؟ والجواب هو أن أي دولة ليس لها برنامج فضائي لن يكون لديها شيء في المستقبل.