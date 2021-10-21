الكونغو.. عجائب مذهلة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يمنح جناح جمهورية الكونغو الديمقراطية زوار «إكسبو 2020 دبي»، فرصة اكتشاف عالم من العجائب الطبيعية المذهلة التي يمتلكها هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا والتعرف إلى شعب الكونغو المبدع والمبتكر والمفعم بالحيوية والانغماس في قلب طبيعته الساحرة.

تملك جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر المنتزهات الوطنية روعة في العالم وتزخر بمساحات شاسعة من الغابات المطيرة، حيث تستأثر بـ60% من إجمالي غابة حوض الكونغو وهو من أهم مناطق الحياة الفطرية على سطح الأرض ويضم حوالي 10000 صنف من النباتات و2100 نوع من الحيوانات، وهو مكان مليء بكافة أشكال الحياة والبراكين التي تنفث الدخان والحيوانات المهددة بالانقراض التي لا مثيل لها في أي مكان آخر.

مشاركة مهمة

ومن خلال مشاركتها في المعرض العالمي بدبي، تحاول جمهورية الكونغو تسليط الضوء على ثرواتها وعجائبها الطبيعية الـ6 وهي جبال فيرونغا وحديقة سالونجا الوطنية وحديقة غارامبا وحديقة فيرونغا الوطنية ومنتزه كاهوزي بييغا الوطني ومحمية أوكابي للحياة البرية.

وقال يوجني مانغا، المفوض العام لجناح الكونغو الديمقراطية، إن مشاركة بلاده في «إكسبو2020 دبي» مهمّة لاستعراض ما تزخر به من ثروات وكنوز طبيعية لا مثيل لها في العالم والفرص الاستثمارية التي تقدمها لرجال الأعمال في مجالات عديدة مثل السياحة والصناعة وغيرها. وأضاف: جئنا لتمثيل بلدنا الرائع الزاخر بالثروات الطبيعية، نفخر بتواجدنا في دبي ضمن 192 دولة، كل أفريقيا هنا وبالتالي لا يمكننا أن نغيب عن هذا المحفل لنقدم للعالم ما نمتلكه من إمكانات وفرص.

كنوز طبيعية

تعدّ من أبرز الكنوز الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي سلسلة جبالٍ بركانية تقع في شرق أفريقيا، تمتدُّ عبر حدود رواندا الشمالية وأوغندا وهي جزء من سلسلةٍ جبلية أكبر تُسمَّى صدع ألبرتين، الذي هو بدوره جزءٌ من الصدع شرق الأفريقي، وهي تقع فيما بين بُحَيرَتَي إدوارد وكيفو».

وتتألف جبال فيرونغا من ثمانية براكينٍ كبيرة معظمها براكين خامدة، ما عدا بركان نيراجونجو البالغ ارتفاعه 3462 متراً وبركان نياموارغيا البالغ ارتفاعه 3063 متراً، إذ إنَّ كليهما ثار مرَّة في عام 2006 ومرَّة أخرى في عام 2010.

سالونغا

تقع حديقة سالونغا في حوض نهر الكونغو، وتُعد أكبر غابة استوائية إفريقية حيث تمتد على مساحة 36.000 كيلو متر مربع، وتضم عدة حيوانات من بينها قردة البونوبو، وقردة سالونجا، والكولُبُسات الحمراء، وطاووس الكونغو، وفيلة الغابة، والتماسيح النحيلة، وتم إدراج الحديقة ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو في 1984.

غارامبا

تقع حديقة غارامبا، وهي واحدة من أقدم الحدائق الوطنية في أفريقيا، في مقاطعة أوريونتال بشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومحاذية لحدود جنوب السودان، وتقع على ارتفاع بين 700 و1065 متراً، تأسست عام 1938.

فيرونغا

تعتبر حديقة فيرونغا محمية طبيعية تبلغ مساحتها 7800 كم2 تقع في شرق أفريقيا وتمتدُّ من جبال فيرونجا جنوباً إلى جبال رونزوري شمالاً، حيث تحدُّ حديقة البراكين الوطنية في رواندا وحديقة جبال رونزوري الوطنية وحديقة الملك إلزابيث الوطنية في أوغندا.

منتزه كاهوزي بييغا

هو عبارة عن حديقة وطنية أُنشئت عام 1970 وتقع شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في كل من مقاطعتي مانيما وكيفو-الجنوبية، وتُعتبر إحدى الملاجئ الأخيرة لغوريلا السهول الشرقية النادرة وتم إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو منذ 1980.

تعتبر محمية أوكابي للحياة البرية موقعًا من مواقع التراث العالمي في غابة إيتوري الإستوائية، التي تقع في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالقرب من الحدود مع جنوب السودان وأوغندا.