شرطة عجمان تناقش جاهزيتها للمستقبل

المصدر: البيان

عقدت اللجنة العليا الدائمة للقيادة العامة لشرطة عجمان اجتماعها الدوري في قاعة «فزعة» بمعرض إكسبو دبي 2020 في إطار الجهود الوطنية المبذولة لدعم الحدث الدولي الأضخم الذي تستضيفه دولة الإمارات.

ترأس الاجتماع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالضباط أعضاء اللجنة العليا الدائمة، مشيداً بجهودهم المتميزة وإنجازاتهم في تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة وحماية الإنسان، مؤكداً أن انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة في معرض إكسبو 2020 جاء ضمن جهود شرطة عجمان لدعم فعاليات المعرض، وتأكيداً على المسؤولية الوطنية المشتركة في تعزيز الصورة المشرقة لدولة الإمارات من خلال إبراز تجربة استثنائية في استضافة هذا الحدث العالمي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الجاهزية للمستقبل لشرطة عجمان لتحقيق الاستباقية والتنمية المستدامة في تقديم الخدمات، وتعزيز الشراكات المجتمعية، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع التطويرية فيما يتعلق بتطبيق نظام 6 سيجما في القيادة.

كما تم مناقشة أفضل السبل لدعم نجاح فعاليات معرض إكسبو، من خلال تشجيع وحث موظفي شرطة عجمان، وعموم الجمهور على زيارة المعرض والاستمتاع بالتجربة المميزة لإكسبو، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق هدف ورسالة الدولة من استضافة المعرض.

وفي الختام، ثمّن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، والعمل على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة، بما يعزز الرضا والسعادة، ويدعم تميّز مسيرة شرطة عجمان.