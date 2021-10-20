محمد بن زايد يزور أجنحة الفاتيكان وروسيا وسلطنة عمان في "إكسبو 2020"

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، عدداً من أجنحة الدول المشاركة في معرض "إكسبو 2020 دبي" الدولي.

شملت زيارة سموه أجنحة الفاتيكان وجمهورية روسيا الاتحادية وسلطنة عمان الشقيقة، وتبادل سموه الأحاديث مع مسؤولي الأجنحة الثلاثة والقائمين عليها، بشأن مشاركات بلدانهم المتنوعة ومحتويات أجنحتهم وما تطرحه من معروضات وحلول ومبادرات.

يعرض جناح الفاتيكان خلال مشاركته مخطوطات تاريخية نادرة تخرج لأول مرة من مكتبته، واختار "تعميق التواصل" موضوعاً لمشاركته لتأكيد أهمية بناء علاقات تضامن وأخوة وحوار بين الشعوب والثقافات والأديان.

من جهته، يجمع الجناح الروسي بين الطابع الترويجي للفرص الاستثمارية والاقتصادية في مجالات الاستدامة والتعريف بثقافة روسيا وتراثها، إلى جانب أحدث ابتكاراتها في مجال الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة..

من جانبه، استلهم تصميم جناح سلطنة عمان الشقيقة من شجرة "اللبان" وارتباطها التاريخي بالإرث العماني، ويعرض الجناح أهمية منتجها في اقتصاد السلطنة على مدى التاريخ، ويروي حضارة عمان ومسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها السلطنة.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة أجنحة الدول الشقيقة والصديقة والاطلاع على أهم ما تطرحه من فرص وحلول لمختلف التحديات، التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي مستدام في حياة الشعوب والدول وتنميتها وازدهارها.. إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات ورسائل إنسانية تعلي القيم المشتركة في التعاون والتضامن والتراحم بين البشر.

وأكد سموه أن كل مشاركة في معرض إكسبو تشكل إضافة نوعية قيمة تثري فعالياته وضيوفه.. متمنياً التوفيق للمشاركين في هذا الحدث الدولي الذي يوفر منصة لنقل صور بلدانهم والتعريف بفرصها وثقافاتها الغنية وما وصلت إليه في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الخضراء والاستدامة وغيرها.

رافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.