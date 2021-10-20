شكراً لعطائك التطوعي.. "نزرع للباركنسون" تزامناً مع إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

تزامناً مع إكسبو 2020 دبي، نظم فريق "شكراً لعطائك التطوعي" بالتعاون مع بلدية دبي وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون وأصدقاء باركنسون الإمارات، مبادرة التطوع الميداني ضمن فعالية " نزرع للباركنسون " لزراعة 130 شجرة حسب التعليمات والإجراءات الاحترازية بمناسبة اليوم العربي للزراعة ولتعزيز الوعي حول مرض الباركنسون في المجتمع.



شارك في هذه الفعالية التي أقيمت برعاية الدكتور سالم بن ركاض العامري وتزامناً مع انطلاق "إكسبو 2020 دبي" أكثر من 50 متطوعً بينهم طلاب الصف الأول من مدرسة دبي الوطنية بالبرشاء وأطباء وممرضين وممرضات من مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي إضافة الى الطلاب من كلية الإمام مالك للشريعة والقانون.



وقال الدكتور سالم بن ركاض العامري إن المبادرة تهدف لتعزيز ثقافة الاهتمام بالزراعة وإطلاق المبادرات الرامية لترقية وتثقيف المجتمع والحث على التفاعل مع الفكرة التي نبعت بمناسبة استضافة فعاليات معرض إكسبو 2020 لتقديم نموذج يحتذى في العطاء وخدمة المجتمع من خلال تحويل الساحات إلى مناطق خضراء الغرض منها رفع مستوى الاهتمام بالبيئة، موضحاً أن المبادرة تستحق التقدير لكونها تعبر عن الرغبة في العمل على زراعة وتشجير المساحات ورسم السعادة على وجوه الجميع بالمساحات الخضراء.



من جانبه، وصف سيف الرحمن أمير، رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي المبادرة بأنها تجسد التفاعل المجتمعي مع الفعاليات والأنشطة الرامية لتحويل الأفكار الإيجابية والعمل على جميع الأسباب التي تمثل الدافع القوي لخدمة المجتمع والعمل على غرس الأفكار الجيدة.

وقال: إن "الأفكار الملهمة من شأنها التأثير الإيجابي والعمل على تحفيز أفراد المجتمع للبحث عن المبادرات التي تؤكد أهمية دورهم في التفاعل مع كل المعطيات التي تؤدي لإظهار القيم المجتمعية والبحث عن الأفضل دائماً في المجالات المختلفة".



وأفاد حذيفة إبراهيم، عضو مؤسس لفريق شكراً لعطائك التطوعي ورئيس أصدقاء باركنسون الامارات، بأن "النجاح الذي حققته المبادرة يجسد الاهتمام بتقديم الأفكار البناءة لخدمة المجتمع والتفاعل مع الفعاليات الوطنية وإرساء القيم التي تقودنا إلى الواقع المشرف في ظل التطور الذي تشهده الدولة باستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية".