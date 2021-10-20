تجربة ألمانية فريدة.. طهي سمك داخل الجليد في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

في تجربة فريدة من نوعها في فن الطبخ، قدمت الشيف فرانشيسكا بوسو والطاهي الضيف الشيف روبرتو سيغورا، من شركة "ميلي" الألمانية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، تجربة لزوار إكسبو 2020 دبي تضمنت طهي شريحة من سمك القد داخل قطعة من الجليد من غير تذويبها.

جاء عرض التجربة بمناسبة إعلان شركة "ميلي" الشريك الرسمي للبرنامج الثقافي الخاص بالجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي، عن فرن ديالوغ (DIALOG OVEN) الحصري الجديد في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتم استعراضه في قاعة العروض ضمن الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي لغاية 24 أكتوبر 2021.



وتم الكشف عن فرن ديالوغ (DIALOG OVEN) من ميلي لإرساء معايير جديدة في عالم الطهي باستخدام أحدث التقنيات لإعداد أهم الوصفات. وتستخدم هذه التقنيات الموجات الكهرومغناطيسية التي تستشعر قوام الطعام بطريقة ذكية وتطهوه "بمعدّلات متناسبة" “volumetrically”، على سبيل المثال، يتم طهي شريحة اللحم بشكل موحّد ومتناسق للحفاظ على لونها الوردي من الأطراف والداخل، ما يضمن طراوتها واحتفاظها بالعصارة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه يتعذّر القيام بذلك باستخدام الفرن التقليدي إذ تنتقل الحرارة دائمًا من الخارج إلى الداخل وبالتالي، يتمّ طهي الأطراف بشكل مفرط للحصول على درجة الطهي المرغوبة في الداخل. وبفضل فرن ديالوغ (DIALOG OVEN) الجديد، تحافظ الأسماك والخضروات على قوامها ويختمر العجين بالقدر المطلوب. كذلك، يمكن وضع مختلف المكونات الطازجة مع بعضها في الفرن لإعداد وجبة كاملة مطهوّة بشكل مثالي في آن واحد وبسرعة أكبر بـ 70% من طرق الطهي التقليدية.



من جانبه، قال المدير العام لشركة ميلي، صوايا صوايا: "تأتي التكنولوجيا الثورية التي ترسم أبعادًا جديدة في الطهي من تقنية "إم شيف" (M Chef technology) الخاصة بميلي، والتي تقوم بتطبيق الموجات الكهرومغناطيسية على الطعام لتوليد الحرارة عند الطهي. نحن فخورون بجلب هذه التكنولوجيا الأولى من نوعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات كل من الطهاة المحترفين والهواة على حد سواء".