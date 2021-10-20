موسيقى عربية تتجاوز الأنماط والثقافات والأجيال في سهرات إكسبو 2020

المصدر: دبي،-البيان

في عرض مُبهر لفنون الموسيقى التي تتجاوز الأنماط، والأجيال، والثقافات، يحيي المُلحن السوري إياد ريماوي، وفرقة الروك المصرية "مسار إجباري"، وفرقة الروك الأردنية "البيت العشوائي" سلسلة حفلات "سهرات إكسبو الغنائية" على مسرح "دبي ميلينيوم" في إكسبو 2020 دبي نهاية الأسبوع الجاري.



ويجذب إياد ريماوي، الذي يشتهر بمقطوعاته الموسيقية الخاصة ببعض المسلسلات التلفزيونية مثل"الندم" و"العراب"، انتباه الجماهير يوم الخميس، 21 أكتوبر الجاري. ستتبع فقرته الموسيقية الممتدة 80 دقيقة الفرقة الصربية "ايوت" التي تتخطى موسيقاها جميع الحدود الزمنية والجغرافية والثقافية لموسيقى الجاز في منطقة البلقان، حيث تمزج بصورة قوية بين الموسيقى الكلاسيكية، وفن الروك، والألحان التقليدية.



وستعتلي فرقة مسار إجباري المسرح يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر لتقديم أغانيها التي تتسم كلماتها بالعفوية وألحانها بالتقدمية. ومن الفرق الأخرى التي من المقرر أيضا أن تحيي حفلا موسيقيا "فرقة أوركستا مندوزا للاتينية" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي يطلق على أسلوبها اسم "أندي مامبو"، كما تقدم موسيقى تطرب لها المسامع تعزفها على آلات الدق الموسيقية اللاتينية، والأكورديون، والنحاس، والغيتار الفولاذي.



أما فرقة البيت العشوائي، وهي فرقة روك عربية من الأردن، فستعتلي خشبة المسرح أيضا يوم الجمعة – واعدة بأن تترك الجمهور في حالة من الانبهار. تجمع الفرقة بين اللغة العربية الكلاسيكية والموسيقى الشعبية المستوحاة من جميع أنحاء العالم، والتي تتخللها أنغام حديثة مستمدة من أغاني موسيقى الـ"روك" والـ "ريجي" ومن أغاني الموسيقى الإلكترونية.



تبدأ العروض في تمام الساعة 23:00 على مسرح "دبي ميلنيوم"، على مدار يومين متتاليين. ونشجع الضيوف الراغبين في حضور العروض، مراعاة الوصول مبكرا إلى مكان الحدث، نظرا لمحدودية المقاعد، حيث سيتم الدخول وفقا لأسبقية الحضور.



وستعرض سهرات إكسبو الغنائية في عطلة نهاية الأسبوع في إكسبو 2020 دبي ضمن فعاليات الحدث الدولي الممتدة على مدار 182 يوما، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين شعوب ودول العالم.