تعرف إلى فعاليات إكسبو 2020 لـ3 أيام

المصدر: دبي- البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات الكبرى ليوم الأربعاء، وبرامج وأنشطة يومي الخميس 21 والجمعة 22 أكتوبر الجاري.



أسبوع الفضاء مستمر حتى 23 أكتوبر

لطالما جذب موضوع السفر إلى الفضاء واستكشافه الاهتمام لأجيال، في الوقت الذي لايزال فيه فضاؤنا الخارجي أحد الموارد القليلة المشتركة بيننا بالفعل. وفي أسبوع الفضاء، سيسلط إكسبو 2020 دبي، الضوء على أحدث الابتكارات في مجال أبحاث الفضاء والسفر، وسيوفر أيضا منصة لمناقشة القضايا الملحة.



اليوم الوطني، لبنما

-مراسم رفع العلم، 10:15، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية، الساعة 11:00



أسبوع الفضاء (17-23 أكتوبر)



برنامج الإنسان وكوكب الأرض

-الفضاء، حيث يجتمع العالم معا لتحقيق التقدم، تنظم بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والشركاء المنظمون من إيطاليا والسويد

-يركز الحدث على أهمية تبني القيادة والإبداع والتعاون العالمي من أوجه متعددة

-تشمل قائمة المشاركين، وكالة الفضاء الفلبينية، وناسا، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وجامعة ولاية أريزونا

-09:30- 17:00، مركز دبي الدولي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي



المجلس العالمي للمرأة: مهمة تحقيق المساواة: توسعة الفرص المتكافئة في اقتصاد الفضاء

-من الممكن أن تصبح صناعة الفضاء الصناعة المليارية القادمة، كيف يمكننا ضمان أن تتشارك النساء هذه الفرص بشكل متساو مع الرجل؟ وما هي كيفية تمكينها للمساهمة في تشكيل هذا السوق؟

-تضم قائمة المتحدثين:

-شيلي برونزويك، الرئيس التنفيذي للعمليات، مؤسسة الفضاء، الولايات المتحدة الأمريكية

-سيمونيتا دي بيبو، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) ، إيطاليا

-نوكو يامازاكي، رائدة فضاء سابقة في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وعضو لجنة سياسات الفضاء، وثاني امرأة يابانية في قطاع الفضاء

-ماركوس بونتي، زير العلوم والتكنلوجيا والابتكار والاتصالات، البرازيل

-15:00-16:30، جناح المرأة





الرؤى والرحلات

-محادثات ملهمة، ونقاشات ودية، تتناول الصور النمطية حول الجنسين للوصول إلى مستقبل تعم فيه المساواة بينهما

-18:00- 19:00، جناح بنما

-تضم النقاشات الودية المقامة في جناح المرأة كلا من:

-سيمونيتا دي بيبو، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وماركوس بونتي، زير العلوم والتكنلوجيا والابتكار والاتصالات البرازيلي، سيتشاركا الآراء حول كيفية تمكن المرأة من النجاح في الوظائف المتعلقة بالعلوم والتكنلوجيا والهندسة والرياضيات، واستخدام البيانات والتطبيقات القادمة من قطاع الفضاء لتمكين المرأة وردم الفجوة بين الجنسين.

-11:00- 12:00



إطلاق سياسة سكوتلاند للفضاء

-جلسات نقاشية وكلمة رئيسية يلقيها إيفان ماكي، وزير الأعمال والتجارة والسياحة والمشاريع في اسكتلندا

-11:00، جناح المملكة المتحدة، ولطلب اللقاءات الصحفية، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: scotent@fourcommunications.com



السجل الذهبي للشباب في الفضاء 2.0: الصدى الأبدي

-سيستعرض طلاب جامعة الفضاء الدولية أبحاثهم

-11:30-12:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



مؤتمر صحفي: رائد الفضاء الروسي آندريه بوريسينكو

-12:00، مركز إكسبو الإعلامي



يوم مخصص للفضاء في جناح فرنسا

-14:00- 22:00، جناح فرنسا



افتتاح جناح كينيا

-12:00- 20:00، الجناح الكيني



مؤتمر صحفي: اسرائيل

-14:30جناح اسرائيل



مهرجان الأطفال في الجناح الروسي

-يتضمن المهرجان برنامجا زاخرا بالعروض الموسيقة الحماسية، والأنشطة التفاعلية، هذا المهرجان يجب عدم تفويته من قبل الأطفال وآبائهم وأمهاتهم

-يستضيف المهرجان المرشحين النهائيين من برامج تلفزيونية شهيرة ك "ذا فويس" للأطفال، والطائر الأزرق

-يقدم عروضا موسيقية لمجموعة من أشهر نجوم روسيا الشباب كـ "تايا سكوموركوفا"، و"ماكسيم بوتين"، و"إليانا سانسيزباي"، وفاريا بوتكو"، وجوقة هاري بوتر الموسيقية (المكونة من 20 فنانا)، وضيفة الشرف ذات الخمسة عشر ربيعا "فانيا ديميترينكو"!

-16:00، حديقة اليوبيل، إكسبو





الفعاليات المقبلة



21 أكتوبر



-الفضاء الناشيء في إكسبو 2020، حلقة نقاشية حول بناء الأنظمة البيئية الفضائية في الدول النامية، ركن BPA للمتحدثين.

-المجلس العالمي| الأمل والعزيمة، الدروس المستفادة من الكوكب الأحمر، حول الحياة على كوكب الأرض، 16:00-18:00، مدرج تيرّا

-برنامج ناسا لاستكشاف كوكب المريخ، الكوكب الأحمر، د.مايكل.أ ماير، كبير علماء ناسا، حول أحدث التطورات والاكتشافات، 13:00-14:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية

-الفضاء: حيث يجتمع العالم معا لأجل التقدم، نقاش حول الفوائد الاقتصادية لقطاع الفضاء، 10:00-18:30، مركز دبي الدولي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي

-الاحتفال بيوم "ماشوكا" الكيني، كلمة"ماشوكا" في اللغة الكينية تعني الأبطال، وتحتفي كينيا في هذا اليوم تخليدا لذكرى أبطالها الذين سقطوا، 10:00-12:00، جناح كينيا، منطقة الفرص

-السجل الذهبي للشباب في الفضاء 2.0: الصدى الأبدي، حيث يستعرض طلاب جامعة الفضاء الدولية أبحاثهم، 11:30-12:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



22 أكتوبر



-احتفال اليوم الوطني لليتوانيا، 10:15، ساحة الوصل

-سلسلة الاستثناءات: المرأة والتطور الوظيفي: كيف يمكننا حصد كامل الإمكانات البشرية، بقعة ضوء على المسار الوظيفي للنساء في القرن الحادي والعشرين، 13:00-19:00، جناح المرأة

-جلسات في إكسبو، عروض موسيقية يقدمها مجموعة من الفنانين المحليين والعالميين، 22:30-01:00، مسرح دبي ميلينيوم

- XYZ عرض فانتازي للأوبرا الإلكترونية، عرض موسيقي قصير، 13:30-14:00، منصة الشمس

