الروسي أندريه بورسينكو من إكسبو 2020: الإمارات جميلة جداً من الفضاء

المصدر: دبي- أحمد يحيى

أبدى رائد الفضاء الروسي أندريه بورسينكو عن إعجابه الكبير بالإمارات عندما ينظر إليها من الفضاء، مؤكداً أن الإضاءة التي تميز الدولة من الفضاء تعكس التقدم وتطور البنية التحتية لها".

وقال بورسينكو خلال مشاركته في أسبوع الفضاء، الذي ينظمه إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الإمارات للفضاء، في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري: "استمتع جداً بالنظر إلى الإمارات من الفضاء خاصة جزيرة النخلة التي تعد علامة بارزة لنا كرواد فضاء في المحطة الدولية نعرف من خلالها أننا فوقها، كما أن الإضاءة التي تميز الدولة من الفضاء تعكس التقدم وتطور البنية التحتية لها".



ووصف أندريه بورسينكو، التعاون الروسي الاماراتي في مجال الفضاء، بالمتطور جداً، لافتاً إلى أن "هناك رغبة بين البلدين في تعميق وتعزيز ذلك مستقبلاً".



وتحدث رائد الفضاء الروسي أندريه بورسينكو عن مهام عمله في محطة الفضاء الدولية، وعن مستقبل السياحة الفضائية، قائلاً: إن "مستقبل السياحة الفضائية جيد، وسيكون هناك إقبال عليها مع انخفاض تكلفتها في الرحلات التي تكون في فضاء الأرض بارتفاعات كبيرة (تحت المدارية).