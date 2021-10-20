محمد بن راشد ومحمد بن زايد..لقاءات إكسبو هي لقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل

المصدر: البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جناح الإمارات بإكسبو 2020 دبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل .. ولقاءات الأفكار الكبيرة .. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله.

وقال سموه عبر تويتر: خلال لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في جناح الإمارات في إكسبو ٢٠٢٠ … لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل .. ولقاءات الأفكار الكبيرة .. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله … حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها.