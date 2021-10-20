الزيودي من إكسبو 2020: الإمارات الـ 15 عالمياً بجذب الاستثمارات الأجنبية

المصدر: دبي -بشار باغ

قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: إن "الإمارات حلت في المرتبة 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب نتائج تقرير 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في 2020.

وأضاف الزيودي خلال كلمة عن بعد في المؤتمر المنعقد اليوم في إكسبو 2020 دبي: إن "الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في 2020 بقيمة 19.9 مليار دولار بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019.



من جهته، قال فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج تشجيع الاستثمار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "نتطلع لإجراء مناقشات مثمرة وتوصيات فعالة خلال الحدث المنعقد اليوم في إكسبو 2020 دبي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والمجتمعي حول العالم وضمان مستقبل مزدهر ومستدام".