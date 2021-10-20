جناح اليابان في إكسبو 2020 يعرض أحدث ابتكارات "باناسونيك"

المصدر: دبي –البيان

يوفر إكسبو 2020 دبي، منصة مثالية للإعلان عن أفضل الابتكارات التي ساهمت في رسم ملامح العالم المتقدم الذي نعيش فيه اليومن حيث تعرض شركة بانوسونيك بالجناح الياباني في إكسبو 2020، مجموعة من أحدث حلولها لتعزيز جودة الهواء داخل المباني وتقنيات المنازل المتصلة.

وتسهم هذه التقنيات في توفير مساحات عيش صحية وآمنة ومريحة تتماشى مع الوضع الجديد الذي فرضته أزمة كوفيد19.



كما تعرض باناسونيك تقنياتها الخاصة بالعرض البصري التي تجذب الزوار إلى جناح اليابان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من منتجاتها المبتكرة التي ترتقي بسوية حياة العملاء، وبما يتماشى مع رؤيتها والتزاماتها.



وتماشياً مع شعار جناح اليابان "حيث تلتقي الأفكار" في إكسبو 2020 دبي، سلطت باناسونيك الضوء على استراتيجيتها الإقليمية المتمثلة في الارتقاء بجودة حياة العملاء من خلال الإعلان عن حلولها الرامية لإثراء حياتهم خلال الوضع الجديد الذي فرضته أزمة كوفيد-19.



وتقدم باناسونيك تقنياتها الخاصة بعروض الإسقاط الضوئي لمدة 6 أشهر في جناح اليابان وغيرها من الأجنحة الأخرى المتاحة للزوار، إلى جانب توفير هذه التقنيات الجديدة لشركائها من الشركات وغيرها من الضيوف من كبار الشخصيات خلال فعالية "يوم الشركات" في إكسبو 2020 دبي.



وتضم قائمة المنتجات المعروضة للشركة تقنية nanoe™X الفريدة (وتشمل أجهزة تنقية الهواء ومكيفات الهواء الجديدة المزودة بتقنية nanoe™X، وجهاز nanoe™ X Generator المحمول)، والتي تعد إحدى الابتكارات المتميزة من باناسونيك للمساعدة في إزالة ملوثات الهواء والجراثيم والفيروسات من الأجواء الداخلية بالاعتماد على جذور الهيدروكسيل؛ بالإضافة إلى جهاز ziainoTM، التقنية المتخصصة بتعقيم الهواء للاستخدامات التجارية التي تحد من انتشار الجراثيم والفيروسات في المساحات التجارية باستخدام حمض الهيبوكلوروز.

وتشمل القائمة أيضاً، إلى جانب حلول قطاع الأعمال المباشرة بين الشركات، حل أنماط المعيشة المتصل MirAIe، الذي يتيح للمستخدم إمكانية التحكم بجميع الأجهزة المنزلية الذكية والمتصلة بمنتهى السهولة، مثل أجهزة الإنارة، أو تكييف الهواء، أو الأدوات المنزلية المُستخدمة يومياً مثل الغسالات ومجففات الملابس والثلاجات.

وقال هيرويوكي شيبوتاني، المدير الإداري لباناسونيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتسويق: "نوفر لزوار جناح اليابان في إكسبو 2020 دبي فرصة للاطلاع على مجموعة متنوعة من أحدث منتجاتنا وحلولنا في القطاع، بما في ذلك المستلزمات المنزلية، والحلول المبتكرة والقائمة على إنترنت لأشياء والتي تهدف لتزويد عملائنا بأرقى أنماط الحياة المريحة، فضلاً عن تمكينهم من إجراء عمليات التشغيل غير التلامسية للأجهزة المنزلية لتحسين جودة أنماط حياتهم اليومية. ولطالما انصب تركيز باناسونيك على هذه السوق الإقليمية، كما هو الحال بالنسبة لأسواق العالم الأخرى".



بدوره، قال إيجي إيتو، مدير عام باناسونيك لحلول الحياة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: "تؤثر جودة الهواء المحيط بنا بشكل مباشر على صحتنا ورفاهيتنا. وفي الواقع، يتنفس الإنسان يومياً 18 كليو جرام من الهواء، أي ما يعادل 60% من المواد التي يستهلكها الجسم في كل يوم. ولذلك فإن نظافة الهواء تعد أكثر أهمية من الأغذية أو المشروبات التي نتناولها. ونتيجة لتنامي المخاوف المرتبطة بالجراثيم والفيروسات المنقولة في الهواء، أصبح توفير بيئات داخلية أكثر صحة وأماناً وراحة في المنازل والشركات، إلى جانب تكوين فهم أفضل حول تأثير جودة الهواء الداخلي، أهمية غير مسبوقة في ظل الوضع الجديد الناجم عن أزمة كوفيد-19.