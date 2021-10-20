غيانا تحتفي باليوم الوطني

المصدر: دبي - وام

شهد الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي أمس احتفالية خاصة باليوم الوطني لجمهورية غيانا بحضور عدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات وجمهورية غيانا وبتنظيم من جناح غيانا وذلك في ساحة الوصل قلب إكسبو 2020 دبي.

بلد التسامح

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته الافتتاحية: إنه لشرف كبير أن أكون معكم اليوم للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية غيانا التعاونية واسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً في دولة الإمارات، وفي هذا الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي يسعدنا أن تكون غيانا ممثلة بقوة في إكسبو 2020 دبي بجناح خاص.

وأضاف معاليه: يمثل عام 2021 عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وهو العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الخمسين لتأسيسها كدولة موحدة وبكل فخر نحتفل بهذه المناسبة مع العالم أجمع من خلال معرض إكسبو 2020.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات التي تضم أكثر من 200 جنسية من خلفيات متنوعة تعتبر بلد التسامح والتعايش والازدهار.. مبدياً تطلعه في إكسبو 2020 دبي للمشاركة والحوار والتعاون بين دول العالم للتغلب بشكل جماعي على التحديات العالمية وتحقيق النمو المستدام.

وقال معاليه: تنتظرنا جميعاً رحلة استثنائية لا تنسى في إكسبو 2020 دبي الذي يعد فرصة مناسبة لنا للعمل معاً لبناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة وشعارنا في إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل» يضعنا على الطريق الصحيح بعد أن واجهنا جميعاً جائحة كوفيد- 19 التي أثرت على حياتنا واقتصاداتنا لكنها أظهرت لنا أهمية التعاون كمجتمع عالمي للتخفيف من آثاره.

وأكد معاليه: في إكسبو 2020 تتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع دول العالم ونأمل أن نبني ونعزز الشراكات القائمة بين الإمارات وجمهورية غيانا لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والنفط والغاز بما في ذلك مختلف القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.. وقال معاليه: إن شعار جناح غيانا «موطن الطبيعة وأرض الفرص» مزيج بين الطبيعة والثقافة الأصيلة النابضة بالحياة وتراث غني وشعب مضياف وودود، وتماشيا مع موضوعات إكسبو تؤمن غيانا بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤيتها لعام 2030 التي تركز بقوة على الفرص التي توفرها السياحة المستدامة والتنمية الشاملة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الحكومية.

رحلة استثنائية

من جانبه قال الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا في كلمته إن دولة الإمارات من خلال تنظيم إكسبو 2020 دبي تقدم تجربة غنية ورحلة استثنائية لاكتشاف فرص التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والثقافية بين مختلف دول العالم لذا نعتبر قصة دبي ومسيرتها التنموية تجربة ملهمة نستلهم منها طريقنا نحو النجاح والازدهار في غيانا وفق رؤيتنا المستقبلية الطموحة.

وأضاف: نحتفل اليوم باليوم الوطني لجمهورية غيانا على أرض الإمارات تحت شعار «موطن الطبيعة وأرض الفرص» ونتطلع إلى تعزيز تواصلنا مع مختلف دول العالم لتحقيق التنمية والازدهار لبلدنا ولكي نظهر للعالم جمال طبيعتنا وشواطئنا وغاباتنا وحجم إمكاناتنا ومواردنا الطبيعية في مختلف القطاعات.