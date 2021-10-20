مؤتمر وكالات ترويج الاستثمار ينطلق اليوم

المصدر: دبي - بشار باغ

تنطلق اليوم في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي، فعاليات الدورة الـ 25 لاجتماعات الجمعية العمومية لوكالات ترويج الاستثمار في العالم «WAIPA» في إطار مؤتمر الاستثمار العالمي. وفي تصريحات لـ «البيان»، أوضح فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج تشجيع الاستثمار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن المؤتمر سيبحث إعادة رسم ملامح دور وكالات تشجيع الاستثمار في العقد الجديد، وسيجمع رؤساء وممثلي وكالات تشجيع الاستثمار من مختف دول العالم، بالإضافة إلى مسؤولي جهات حكومية وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية والجهات البحثية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت القرقاوي إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة أكثر من 45 دولة من أعضاء الرابطة حضورياً، فيما سيشارك باقي الأعضاء الذي يبلغ عددهم الإجمالي إلى 166 وكالة بشكل افتراضي عن بعد. وأوضح أن انعقاد المؤتمر في ظل إكسبو 2020 دبي يكتسب أهمية قصوى، لما يلعبه الحدث من دور حيوي في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي ودفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر مجدداً لتجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة على كافة دول العالم.

وأشار إلى أن «إكسبو 2020 دبي» ومنذ انطلاقته شكل زخماً اقتصادياً واستثمارياً واسعاً في أوساط الدول المشاركة باعتباره أكبر تجمع عالمي شامل واحتضانه لمجموعة من أهم وأكبر المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأكد القرقاوي أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار سجلت إقبالاً كبيراً من قبل عدد من الشركات من مختلف القطاعات والجنسيات على بحث فرص التوسع والاستثمار في دبي منذ بداية العام الجاري وخاصة مع انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن المؤسسة في قيد التفاوض حالياً مع مجموعة من المستثمرين والشركات بخصوص عدد من المشاريع والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى توسعة مشاريع قائمة للاستفادة من الفرص التي توفرها دبي في كافة القطاعات على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال القرقاوي: تقود دبي حالياً المنطقة والعالم في جهود التعافي وبث المؤشرات الإيجابية للمستثمرين ومتخذي القرار والأسواق لتسريع مرحلة العودة، خصوصاً مع التوقعات الصادرة عن «أونكتاد» بزيادة وتيرة تعافي الاستثمارات عالمياً عما كان متوقعاً لها لتصل إلى 1.5 تريليون دولار عام 2022.