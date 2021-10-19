إقليم لاتسيو الإيطالي يستعرض تحديات اقتصاد الفضاء في إكسبو

المصدر: البيان

ينظم إقليم لاتسيو الإيطالي (وسط إيطاليا)، يوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري، في إكسبو 2020 دبي، فعاليات منتدى "عاصمة الفضاء 2022.. التحديات الجديدة لاقتصاد الفضاء"، المخصص للإقليم الذي يستضيف سلسلة إنتاج كاملة لصناعة الفضاء، ويتبنى نموذجاً ابتكارياً قادراً على تفسير المغامرة التكنولوجية الكبيرة وتصور الحلول التي تهدف إلى تحسين الحياة على الأرض من المراقبة البيئية إلى الزراعة الدقيقة، من إدارة حالات الطوارئ الطبيعية إلى حماية البنى التحتية الاستراتيجية وأيضاً التطبيب عن بعد، وفق ما ذكرت وكالة "نوفا" الايطالية للأنباء.

ينطلق المنتدى الدولي بعرض "كوليفيرو.. مدينة الفضاء 2022"، وهي المدينة الواقعة في إقليم لاتسيو (عاصمته روما)، والتي ستتولى العام المقبل رئاسة "مجتمع مدن أريان"، الرابطة الأوروبية لمدن الفضاء التي تأسست في عام 1988.

ويشكل المنتدى فرصة لإحياء تاريخ مدينة كوليفيرو، التي رغم حفاظها على طبيعة صناعية، إلا أنها تتطلع اليوم إلى المستقبل بهدف التنمية المستدامة من خلال برنامج التجديد الحضري وفرص التدريب الجديدة لجذب المواهب الشابة.

كما سيتم التطرق إلى المسائل المتعلقة ببرامج الأنشطة المخطط لها للرئاسة الإيطالية لهذا العام، والتي تشمل أيضاً ممثلي منطقة بوردو الحضرية، والتي ستتسلم كوليفيرو منها المشعل في نهاية عام 2021.

ويستضيف الحدث ممثلين عن بعض أهم شركات الإقليم الإيطالي في قطاع الطيران واقتصاد الفضاء، مثل ليوناردو وأفيو وتاليس ألينيا سبيس إيطالي.