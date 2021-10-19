الجناح الإيطالي بإكسبو يجتذب 30 ألف زائر في يوم واحد

المصدر: البيان

حظي الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، بنحو 150.000 ألف زيارة من إجمالي عدد زوار معرض إكسبو البالغ حالياً 750,000 شخص، في حين بلغت ذورة عدد الزوار 30,000 زائر في يوم واحد. إضافة إلى ذلك، اشترك أكثر من 3 ملايين مستخدمًا في مبادرات الجناح التي دشنها عبر موقعه الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي.

وملأ آلاف الأشخاص الجناح الإيطالي وما حوله من ساحات، للاستمتاع بالفعاليات الموسيقية المميزة التي ينظمها الجناح، ومنها حفل أوركسترا "ماغيو فيورنتينو" الذي أخرجه المايسترو زوبين ميثا وحفل عازف البيانو المعروف على مستوى العالم لوديفيكو إينوادي بالإضافة إلى حفل "يونغ فيرتوسوس" الذي أقيم ليلة أمس.

وفقًا لمنظمي الرحلات السياحية الذي يعمل في كل من إيطاليا والإمارات،

وشهد الحجم الشهري لحجوزات الفنادق والرحلات السياحية من إيطاليا إلى دبي زيادة وصلت إلى 40% مقارنةً بنفس الفترة في 2019، آخر سنة مقارنة قبل تفشي وباء كوفيد 19، حسب شركات السياحة العاملة بين إيطاليا ودبي، كما يتوقع نمو الحضور خلال شهري نوفمبر وديسمبر أثناء العطلات في إيطاليا وباقي دول أوروبا.