ألمانيا تطلق أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في إكسبو

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت الشركة الألمانية "ميلي" المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، والشريك الرسمي للبرنامج الثقافي الخاص بالجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي، عن أحدث ابتكاراتها المتمثلة في فرن "ديالوغ" الذي يتميز بطهي الأكل بشكل مثالي وبسرعة أكبر بـ70% من طرق الطهي التقليدية.

يتحكم الفرن في عملية الطهي بشكل ذكي من خلال حساسات وتقنيات عالية الجودة تعمل على تسخير الحرارة لإتمام عملية طبخ موحدة لكافة الأصناف، ويعمل على إرساء معايير جديدة في عالم الطهي باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية التي تستشعر قوام الطعام بطريقة ذكية وتطهوه بمعدّلات متناسبة.

في السياق، أكد المدير العام لشركة "ميلي"، صوايا صوايا، أن إطلاق هذا الفرن الجديد سوف يحدث ثورة تكنولوجية في عالم الطبخ، وخاصة بتطبيق الموجات الكهرومغناطيسية على الطعام لتوليد الحرارة عند الطهي، معرباً عن فخره لجلب هذه التكنولوجيا الأولى من نوعها إلى دولة الإمارات لتلبية احتياجات كل من الطهاة المحترفين والهواة على حد سواء".

ويتميز فرن "ديالوغ" المصنع من شركة "ميلي" بوحدة معيارية تولّد موجات كهرومغناطيسية ضمن نطاق تردد معيّن وتعمل على توزيعها في الفرن عبر جهازي استشعار مرتفعي الأداء. ونظراً لقوام الطعام المؤلّف من جزيئات وتركيبات مختلفة تتم إعادة تشكيلها أثناء الطهي، يتم ضبط التردد باستمرار لتمكين عملية الطهي المثلى. كذلك، يزوّد جهازا الاستشعار فرن ديالوغ بملاحظات حول كمية الحرارة التي يمتصّها الطعام.

وارتقاءً لأعلى مستويات التحدي في عالم الطهي، يتميّز هذا الجهاز المبتكر ببساطة الاستخدام بفضل البرامج الآلية التي لا تحدّ من إبداع المستخدمين.

يحتوي الفرن على ميزة WI-FI المدمجة، والتي تربط الجهاز بتطبيق ميلي لتمكين الإلهام وزيادة متعة الطهي. وإلى جانب ميزات الوصفات ومقاطع الفيديو الخاصة بإعداد الطعام وقوائم التسوق، يسمح التطبيق أيضاً بنقل إعدادات الوصفة مباشرة إلى الجهاز اللوحي.

وتضمن هذه الوظيفة بقاء المستخدمين على اتصال مباشر مع مطبخ "ميلي" الإبداعي، حيث تتوافر الوصفات التي يمكن للطهاة المبتدئين تحميلها بشكل افتراضي وفوري.