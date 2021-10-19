ذياب بن زايد يزور جناح اليابان في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

زار سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان اليوم، جناح اليابان المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي".

واطلع سموه خلال جولة له في أقسام المعرض على ما تحتويه من جوانب ثقافية وتراثية وطبيعية تروي قصة اليابان وتاريخها وتقاليد شعبها وثقافته.

واستمع سموه من القائمين على الجناح - يرافقه ناكاجيما أكيهيكو سفير اليابان لدى الدولة، وناكامورا تومياسو المفوض العام لجناح اليابان إكسبو 2020 دبي.. إلى تجارب اليابان الحديثة الملهمة ومسيرتها في مجالات الابتكارات وحلول الاستدامة ورؤيتها المستقبلية التي تنطلق من ثقافتها وعاداتها وتقاليدها.

وأعرب سموه عن إعجابه بمشاركة اليابان المتميزة التي تتمحور حول تواصل الأفكار وتجسد ثراء حضارة هذا البلد.. متمنياً التوفيق للمشاركين في إيصال رسائل بلدانهم والتعريف بإنجازاتها والاستفادة من تجارب الآخرين في مجالات حلول الاستدامة بما يعود بالخير على شعوبهم وبلدانهم.