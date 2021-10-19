6 دروس لاحتراف التصوير الإعلامي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

دعا إكسبو2020 دبي، الطواقم الإعلامية المعتمدة لديه، للمشاركة في سلسلة من ستة دروس احترافية يلقيها سفراء كانون، ليشاركوا من خلالها نصائحهم حول حزمة من الموضوعات الخاصة بالتصوير المتخصص.



وتستقبل كانون، المزود الرسمي لخدمات الطباعة والتصوير في إكسبو 2020 دبي، عدداً من سفرائها أثناء انعقاد الحدث الدولي، لتقديم دروس احترافية في فن التصوير، ستنظَّم مرة كل شهر، بدءاً من 21 أكتوبر من الساعة 11:00 صباحاً إلى 12:30 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتشمل دروس سفراء مركز خدمات كانون الاحترافية، التي ستُعقد في مركز إكسبو الإعلامي، غرفة الاجتماعات A: تصوير الفن التشكيلي والأزياء في 21 أكتوبر مع منة حسام، وتصوير الحركة والأحداث في 4 نوفمبر مع خورخي فيراري، والتقاط صور البورتريه في 16 ديسمبر مع كريم التيباري، و فن التصوير الصحفي في 27 يناير مع محمد محيسن، وتصوير الأزياء في 13 فبراير مع إيمانويل أويليكي، وفن تصوير الوثائقياتفي 15 مارس مع إيمانويل أويليكي.



وأكد إكسبو 2020 دبي أن كافة الدروس لا تتطلب التسجيل المسبق، حيث يمكن للإعلاميين الراغبين في ضمان فرصتهم لحضور هذه الدروس، تسجيل اهتمامهم في مركز خدمات كانون الاحترافية، الكائن في الطابق الثالث من مبنى مركز إكسبو الإعلامي.