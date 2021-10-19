تيمور الشرقية تحتفي بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

تستعد جمهورية تيمور الشرقية للاحتفلا بيومها الوطني في 28 نوفمبر المقبل في إكسبو 2020 دبي.



وأكد كل من خوسيه لوكاس دو كارمو دا سيلڤا وزير السياحة والتجارة والصناعة، ويواقيم امارال وزير ومنسق الشؤون الاقتصادية، وجوليا دا سيلڤا نائب وزير الخارجية والتعاون في جمهورية تيمور الشرقية - خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي التابع لمعرض إكسبو 2020 دبي للإعلان عن اليوم الوطني لجمهورية تيمور الشرقية - أن المشاركة في إكسبو 2020 دبي جاء بهدف ربط العلاقات ومد جسور التعاون مع دولة الامارات علاوة على الترويج للسياحة في تيمور الشرقية كونها مقصدا مهما للسياح.



ويركز جناح تيمور الشرقية في إكسبو 2020 على عدة مجالات هي "الزراعة والصيد والسياحة والصناعة والتجارة والتواصل والمواصلات" .



وأعرب معالي يواقيم أمارال عن تهانيه لدولة الإمارات على هذه الاستضافة المميزة والناجحة لإكسبو 2020 دبي .. وقال إن الموقع الجغرافي لدولة الإمارات جعلها بوابة لأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، ومن شأنها أن تخدم أي علاقة تجارية أو تعاون اقتصادي.



من ناحيته: قال خوسيه لوكاس دو كارمو دا سيلفا: "إن دولة الإمارات تعد نموذجا يحتذى في التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط حيث تسعى تيمور الشرقية للاستفادة من الخبرة الإماراتية في هذا المجال".



ورأى جولياو دا سيلفا نائب وزير الخارجية والتعاون أن التعاون بين الإمارات وتيمور الشرقية من شأنه أن يكون نقطر إنطلاق لجلب شركات الطيران من الخليج العربي إلى بلاده خاصة طيران الامارات وطيران الاتحاد، مشيراً إلى دراسة خطط لزيادة عدد السياح والزوار بما في ذلك برنامج الإعفاء من التأشيرة بين البلدين.



وقال: "ستحلق شركات طيران الخليج العربي وخاصة طيران الاتحاد و طيران الامارات في سماء تيمور الشرقية وخلال الأعوام القادمة سنقوم بتطوير المطار الدولي في تيمور الشرقية لرفع أعداد المسافرين والسياح إلى بلدنا".



وأضاف : هناك علاقات سياسية تربط البلدين الصديقين منذ 2009 حيث تعد دولة الامارات سوقا مهما لأفريقيا و أوروبا وذلك لما تتمتع به الإمارات من علاقات مميزة مع جميع دول العالم.