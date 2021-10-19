كالكودورو والسيمبا والكيلابانغا الأنغولية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

من أجل إبراز تراثها الثقافي والفني للعالم، استحضرت أنغولا جميع أنواع الموسيقى إلى إكسبو 2020 دبي، وأبرزها كالكودورو، والسيمبا، والكيلابانغا، وشياندا، إضافة إلة فنون الرقص التقليدي الأنغولي.

وسيقدم جناح أنغولا ثلاثة عروض ثقافية مسائية طوال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، في الساعة 6:30 مساء و7:30 مساء و8:00 مساء، وستضم شتى الفنون، من الرقص التقليدي إلى مزيج يجمع معا أنواعا موسيقية أنغولية وغربية عصرية، وتهدف العروض المسائية الجديدة إلى كشف المزيد عن موسيقى الدولة، وفنها الراقص، وتراثها الثقافي، خاصة أن هذا الإعلان يأتي بعد مهرجان أنغولا الفني الموسيقي، الذي أحياه فنانين مشهورين عدة، بمن فيهم دانييل ناسيميينتو، وكلابيتو، وغيليرمي مامبويا.



وقال كايايا جونيور، المنتج ومدير الفعاليات في جناح أنغولا: "نريد إبراز ثقافتنا وتقاليدنا للعالم، سنحضر إلى دبي جميع أنواع الموسيقى والرقص في أنغولا، كالـ كودورو، والسيمبا، والكيلابانغا، وشياندا، فضلا عن الراقصين التقليديين، من أجل مشاركة مع العالم من خلال إكسبو 2020 دبي".



وشاركت أنغولا في مهرجان لوسوفونيا للمجتمعات الناطقة باللغة البرتغالية، الذي أقيم في إكسبو 2020 خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أكتوبر، أخذ الزوار في رحلة تخللتها عروض موسيقية، وأخرى راقصة، بالإضافة إلى العروض الثقافية للبلدان الناطقة بنفس اللغة، من بينها البرتغال وموزمبيق والبرازيل وتيمور الشرقية.



ويقع جناح أنغولا في منطقة التنقل، ويستكشف تاريخ الدولة الأفريقية المرتبط بالتراث الثقافي الاصيل "لشعب تشوكوي. حافظ سكان تشوكوي الأصليون على جذورهم الثقافية من خلال الرسومات المصنوعة من حبات الرمال المرسومة على شكل حلقات متكررة بصورة خلابة، والتي تجسد رموزهم الكتابية "إيدوجرام"، اللغة الخاصة بأنغولا، باستخدام حبوب الرمال، التي توارثوها عبر الأجيال.



وقالت كاهينا فيريرا، مديرة جناح أنغولا في إكسبو 2020: "ترتكز فكرة الجناح بالكامل على التقاليد القديمة لصنع رسومات الرمال، المعروفة باسم "سونا"، وتمثل كل رسمة درسا أو معرفة أو حكمة تُنقل للجيل القادم.



وأضافت: "ما يُظهر حقا ثراء البشرية حقيقة أن صورة الزهرة في رسومات الرمال "سونا" تشبه كثيرا شعار إكسبو 2020، ولكن في لغة "سونا" الخاصة بنا، تمثل هذه الزهرة اللحظة التي طلب فيها الملك يد الملكة المستقبلية لتصبح زوجته."