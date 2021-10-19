اليوم في إكسبو 2020 دبي
أعلن إكسبو 2020 دبي عن فعاليات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، وهي كالتالي:
اللقاء الإعلامي الصباحي
-الساعة 9:10 -9:45
اليوم الوطني لغيانا
-رفع العلم في ساحة الوصل الساعة 10:15 صباحاً
منتدى أعمال الفضاء
-يبدأ الساعة 9:00 صباحاً (مركز دبي للمعارض)
منتدى الغذاء المستقبلي
-يبدأ الساعة 7:00 صباحاً (مركز دبي للمعارض)
المجلس العالمي: هل توفر الحياة في الفضاء مخططا لحياة أكثر استدامة على الأرض؟
-الساعة 16:00 – 18:00 (مدرج تيرا)
برنامج فعاليات أسبوع الفضاء: حلول الفضاء من أجل التنمية
-الساعة 15:00 – 16:00 (جناح الفرص)
فعالية اقتصاد الفضاء
-يتحدث فيها رواد الفضاء الساعة 16:00 – 18:00 (الجناح الإيطالي)
سلسلة لقاءات في جناح المرأة
-الساعة 12:30 – 14:30
المؤتمر الصحفي لقمة أقدر العالمية
-الساعة 12:00 (المركز الإعلامي)
توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد لائتمان الصادرات وسكاي بور
-الساعة 11:00 (جناح كندا)
وتتواصل الفعاليات الترفيهية والعروض المنوعة في أجنحة لوكسمبورغ، وتونغا، وموناكو، وملتقى ألمانيا.