اليوم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن فعاليات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، وهي كالتالي:



اللقاء الإعلامي الصباحي

-الساعة 9:10 -9:45



اليوم الوطني لغيانا

-رفع العلم في ساحة الوصل الساعة 10:15 صباحاً



منتدى أعمال الفضاء

-يبدأ الساعة 9:00 صباحاً (مركز دبي للمعارض)



منتدى الغذاء المستقبلي

-يبدأ الساعة 7:00 صباحاً (مركز دبي للمعارض)



المجلس العالمي: هل توفر الحياة في الفضاء مخططا لحياة أكثر استدامة على الأرض؟

-الساعة 16:00 – 18:00 (مدرج تيرا)



برنامج فعاليات أسبوع الفضاء: حلول الفضاء من أجل التنمية

-الساعة 15:00 – 16:00 (جناح الفرص)



فعالية اقتصاد الفضاء

-يتحدث فيها رواد الفضاء الساعة 16:00 – 18:00 (الجناح الإيطالي)



سلسلة لقاءات في جناح المرأة

-الساعة 12:30 – 14:30



المؤتمر الصحفي لقمة أقدر العالمية

-الساعة 12:00 (المركز الإعلامي)



توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد لائتمان الصادرات وسكاي بور

-الساعة 11:00 (جناح كندا)



وتتواصل الفعاليات الترفيهية والعروض المنوعة في أجنحة لوكسمبورغ، وتونغا، وموناكو، وملتقى ألمانيا.