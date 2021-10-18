كوستاريكا تفوز بأكبر جائزة بيئية في العالم

المصدر: البيان

فازت جمهورية كوستاريكا بجائزة "إيرث شوت"، بفضل برنامجها المبتكر الذي ساعد على التخلص من الآثار البيئية التي تركتها عقود من قطع أشجار الغابات، عبر الدفع لصغار المزارعين مقابل زراعة الأشجار واستعادة التوازن البيئي في مناطق الغابات، لتصبح بذلك أول الفائزين بأكبر جائزة بيئية في العالم.

تم الإعلان عن الفائزين بالجائزة التي أسسها الأمير ويليام، دوق كامبردج، بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وموانئ دبي العالمية كشريكين عالميين مؤسسين، خلال حفل راق أقيم في لندن يوم أمس 17 أكتوبر الجاري، وتعد "إيرث شوت" أكبر جائزة بيئية عالمية، تهدف إلى تحفيز التغيير، وتساعد في إصلاح كوكب الأرض على مدار السنوات العشر القادمة.

حراك عالمي

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "بصفتنا شريكاً عالمياً مؤسساً لجائزة (إيرث شوت)، إلى جانب شريكنا موانئ دبي العالمية، شريك التجارة الدولية الرسمي لإكسبو 2020، نتقدم بالتهنئة للفائزين بالجائزة، والذين تجسد مشاريعهم أهداف إكسبو 2020 وشعاره (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وتسهم في تحفيز الحراك العالمي، خلال عقد العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لمساعدة كوكبنا. ونتطلع لرؤية كيف يمكن للفوز بجائزة (إيرث شوت) أن يعمل على تمكين الفائزين من مواصلة أعمالهم الرائعة، في الوقت الذي نعزز فيه معا هدفنا المتمثل في جعل العالم مكانا أفضل".

شهادة تقدير

فيما عبر وليام روبن، المفوض العام لجناح كوستاريكا في إكسبو 2020 دبي، عن سعادته بفوز بلاده بجائز "إيرث شوت"، معتبراً الفوز بهذه الجائزة بمثابة شهادة تقدير لبلاده على الجهود التي تبذلها في مجال حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة.

وقال ويليام روبن: "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة، التي أتت بمثابة التقدير لمساهمة كوستاريكا في الحفاظ على البيئة، والخدمات البيئية المبتكرة التي تقدمها، خاصة وأن كوستاريكا في طريقها لإنتاج 99.9% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة هذا العام".

وأضاف: "حققنا تحسناً ملحوظاً في منع إزالة الغابات من خلال برنامج الدفع المادي مقابل الخدمات البيئية في كوستاريكا، الذي ندفع من خلاله لصغار المزارعين مقابلا ماديا نظير حماية الغابات وزراعة الأشجار واستعادة النظم البيئية، ونحن نعمل على هذا المشروع منذ سنوات عدة، ولقد حققنا إنجازات ملحوظة فيما يخص منع إزالة الغابات".

كما قال: "بفضل البرنامج، تغطي الغابات 53 % من أراضي كوستاريكا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32 % عما كان الوضع عليه قبل عقدين من الزمن، حيث يشجع البرنامج صغار المزارعين على زراعة الأشجار في المناطق الخالية من الغابات في مزارعهم، مما أدى إلى تراجع تآكل الغابات، وبفضل البرنامج أيضاً، تلقت 18000 أسرة الدعم المادي الذي تحتاجه".

وتعليقاً على جهود إكسبو 2020 دبي بوصفه أحد الشركاء المؤسسين للجائزة، قال روبن: "نحن نقدر دعم إكسبو 2020 دبي لجائزة (إيرث شوت")، كما نرحب بالدعم الفني المقدم من إكسبو 2020 وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت أساسية لضمان مشاركتنا، كما ندعو الجميع لزيارة جناح كوستاريكا لمعرفة المزيد حول إنجازاتنا البيئية".

وتنشر جائزة "إيرث شوت" الروح الإيجابية، وتدعو لنبذ حالة اليأس التي تصيب البعض بسبب ما وصلت إليه حال الأرض من تدمير واهدار لمواردها، وذلك من خلال تنمية الابتكار، والحث على العمل الجماعي، وهي نفس المبادئ التي تنتهجها دولة الإمارات ويطبقها إكسبو 2020 دبي، باستخدام كافة الوسائل الممكنة، وفي الوقت نفسه يعد إكسبو 2020 أحد الشركاء المؤسسين للتحالف العالمي للجائزة ، التي تُمنح في خمس مجالات من شأنها أن تحسن وضع الأرض بكل صورها وهي: حماية الطبيعة واستعادة بريقها، وتنقية الهواء، وإحياء المحيطات، وبناء عالم خالٍ من النفايات، وإصلاح المناخ.