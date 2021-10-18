أجنحة «إكسبو».. تحف معمارية

المصدر: دبي - مجد عبدالله

تناولت تقارير إعلامية لشبكتي «يورونيوز» و«كوريا هيرالد»، التصاميم المذهلة لأجنحة الدول المشاركة في الحدث الأضخم «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام من الحدث العالمي تتميز بوجود تحف معمارية على هيئة أجنحة تعكس الاهتمام الكبير من البلدان المشاركة لضمان تقديم إرثهم وتاريخهم في أبهى حلة.

وعرض الموقعان مجموعة من الأجنحة مثل جناح المملكة المتحدة، الذي يهدف من خلال تصميمه إلى لفت الانتباه إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، ووصف الموقعان جناح المملكة العربية السعودية بأنه ثاني أكبر جناح في موقع الحدث ومن بين الأجنحة الأكثر جذباً للانتباه.

ولفت موقع يورونيوز إلى أن مساحة 70 كيلومتراً داخل الجناح الإيطالي يتم تغطيتها من الحبال المصنوعة من مليوني زجاجة بلاستيكية، لتجسيد المعنى الحقيقي للحفاظ على الموارد والتركيز على المواد القابلة لإعادة الاستخدام.

ومن الأجنحة الأخرى اللافتة للنظر، بحسب تقرير الموقعين، هو الجناح السويسري، الذي يحتوي على مرآة عملاقة في واجهته، والجناح الروسي، الذي يحتوي على قبة محاطة بأنابيب ملونة.