الجناح الإيطالي يطلق "رحلة إلى الجمال والابتكار"

المصدر: البيان

أطلق الجناح الإيطالي، اليوم، معرض "رحلة إلى الجمال والابتكار.. بوليا منطقة الفضاء" ضمن فعاليات أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي، الممتد من 17 وحتى 23 من أكتوبر الجاري، حيث تعرض مجموعة من المنتجات والنماذج الأولية والتقنيات والاختراعات المعنية بمنطقة بوليا.

ويتناول المعرض ثلاثة تحديات رئيسة: العيش والعمل في الفضاء "الفضاء من أجل كوكبنا"، والابتكار والتكنولوجيا في اقتصاد الفضاء الجديد، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على إمكانات بوليا لتكون رائدة في قطاع الطيران.

ووفقاً لميشيل إميليانو، رئيس منطقة بوليا، فإن الجزء الجنوبي الشرقي من إيطاليا تجرأ للذهاب إلى حيث لم يذهب أحد من قبل، انطلاقاً من أهمية وحتمية تطوير تكنولوجيا الفضاء، وذلك من خلال بناء أول ميناء فضاء إيطالي رسمي يقع في تارانتو- بوليا.

وقال إميليانو: "ندعو الجميع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فمنطقتنا تتحدى فكرة أن جنوب إيطاليا لا تعمل بجد، يجب أن يكون الجمال دائماً، وما نطوره هو جمال أيضاً، ونريد أن نفعل ذلك مع الأشخاص المناسبين الذين لديهم الصبر للاستماع إلينا، وفهم ما نقوم فيه، دون أي روابط سياسية".

ويوضح المعرض أن الأهمية المتزايدة لصناعة الطيران في "بوليا" هي مثال مهم على قدرة السياسات الإقليمية في قيادة الابتكار الاستراتيجي على مدى السنوات القليلة الماضية. وبفضل مزيج المبادرات والحوافز الممولة من القطاع العام، شجعت الحكومة الإقليمية استثمارات تجارية بأكثر من 400 مليون يورو (1.7 مليار درهم) بصناعة الطيران في بوليا. وحتى وقت قريب كان التعاون بين الشركات المحلية والجامعات وبحوث النظام البيئي الواسع يغذي التقدم التكنولوجي وروح المبادرة فيما يخص اقتصاد الفضاء الجديد.

وينطلق هذا الأسبوع القائمون على المشروع في مرحلة جديدة من رحلتهم، حيث يجلبون بوليا، منطقة الطيران، إلى إكسبو 2020 دبي بهدف البحث عن فرص جديدة للتعاون والاستثمار على المستوى الدولي.